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07.06.2020 16:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пожар на нефтяной скважине в Иркутской области ликвидирован

Текст: Екатерина Дементьева

Авария на нефтяной скважине на севере Иркутской области ликвидирована. Как уточнили в компании-держателе лицензии на месторождение, это произошло в 17.38 местного времени (12:38 МСК).

Как и предполагалось, сначала выстрелом противотанковой пушки МТ-12 "Рапира" удалось срезать фонтанную арматуру скважины, а затем специалисты установили специальное оборудование, ликвидирующее выброс нефти, на устье скважины и загерметизировали его.

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Напомним, скважина горела с 30 мая - причиной стала разгерметизация соединительного шланга. Нефтегазовая смесь попала на распределительную коробку и вспыхнула.

Чтобы избежать более серьезных последствий скважину окружили земляным валом высотой четыре метра. Благодаря этому нефть не разлилась по большой территории.

Жертв ЧП нет. Угрозы водным объектам нет. В ближайшее время будет посчитан ущерб окружающей среде.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край

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