Президент поручил разобраться в причинах ЧП в Норильске

Владимир Путин поручил тщательно разобраться в причинах ЧП в Норильске с разливом дизельного топлива, объективно оценить ущерб и компенсировать урон природе. Ситуацию необходимо взять под полный, особый контроль, указал президент. Глава "Норникеля" Владимир Потанин пообещал, что компания полностью за свой счет обеспечит восстановление экологии на месте аварии.

Видеоконференцию с экологами и зоозащитниками в День эколога президент начал с разбора ЧП в Норильске. "То, что произошло в Норильске, - это чрезвычайная ситуация уже федерального масштаба, - подчеркнул Путин. - В данном случае под угрозой оказалось и здоровье людей, и хрупкой природе Арктической зоны нанесен серьезный урон". И не случайно подключились и Генпрокуратура, и Следственный комитет.

Глава государства поручил всем задействованным структурам, и само собой МЧС, взять ситуацию под полный, особый контроль. "Безусловно, нужно разобраться в причинах тщательно и абсолютно бескомпромиссно, объективно оценить ущерб", - указал он. И выполнить все компенсационные мероприятия по восстановлению окружающей среды.

Глава МЧС Евгений Зиничев рассказал о тактике по ликвидации чрезвычайной ситуации: завезти герметичные емкости, расставить по руслу реки, чтобы собрать и вывезти нефтепродукты, когда будут оборудованы зимники. Росприроднадзор проводит внеплановую проверку. Ущерб окружающей среде может составить миллиарды рублей, подсчитала глава ведомства Светлана Радионова.

Глава "Норникеля" Владимир Потанин доложил, что заготовлены емкости на 16 тыс. тонн для сбора топлива. "Мы нацелены на использование наилучших доступных технологий и выбираем оптимальные, а не самые дешевые решения с экологической точки зрения и полностью профинансируем за счет компании. Ни одного рубля бюджетных средств на это не уйдет, и мы вернем экологическую систему в нормальное состояние", - обещал он.

Стоимость ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 - более 10 млрд рублей, а резервуар, где хранилось топливо, стоит в разы меньше. И если бы его своевременно поменяли…

"То, что компания готова оплатить все эти работы из собственных средств, это, безусловно, правильно", - оценил президент и спросил о стоимости работ. "Я сейчас выскажусь не как бизнесмен, а как человек, который за это переживает, - сколько нужно будет, столько и потратим", - заверил Потанин. А потом сказал, что сумму штрафов не знает, но расходы превысят 10 млрд рублей.

На связь с президентом вышли: Владимир Потанин, Светлана Радионова, Евгений Зиничев и Александр Усс. Фото: kremlin.ru

"Мы с вами давно и хорошо знакомы, знаю, что вы лично работаете на предприятии, а не просто собственник крупного пакета", - произнес президент и заметил, что резервуар, где хранилось топливо, стоит в разы меньше. И если бы его своевременно поменяли - и экологического ущерба бы не было, и таких расходов. "Просто посмотрите на это самым внимательным образом внутри компании", - заметил Путин.

Он поручил завершить работу по внесению в природоохранное законодательство изменений, которые позволят предотвратить подобные ситуации в будущем. И попросил Росприроднадзор "скрупулезно проанализировать" состояние аналогичных объектов по стране и если надо - провести проверки.

Речь на встрече шла не только об аварии в Норильске. Президент поблагодарил экологов и зоозащитников за своевременные сигналы о проблемах - это позволяет оперативно реагировать - и пообещал поддержать приюты для животных: они пострадали во время пандемии. Еще президент резко негативно высказался про живодеров, назвав их действия "мерзкими проявлениями".

Выступающие говорили о своевременности поправок в Конституцию по защите животных. "Чрезвычайно востребованное и нужное дело - закрепление в Основном Законе страны тех норм, которые позволят нам чувствовать себя цивилизованно", - согласился Путин. Не случайно в числе инициатив граждан было много предложений усилить требования к сохранению природы и ответственность за негуманное отношение к животным. "Полностью поддерживаю такую принципиальную позицию. Речь идет о нашем национальном достоянии, о нашей гордости и нашем долге перед нынешними и будущими поколениями", - сказал президент.

Он призвал проработать все инициативы, а экологам и зоозащитникам обещал поддержку. Был период, когда задачи освоения территорий и создания новых индустриальных центров решались любой ценой - в результате допущенные в прошлом веке просчеты отравляют жизнь людей и природу. И сегодня есть проявления такого "откровенно потребительского подхода", продолжил Путин. "Многие живут по принципу "после нас - хоть потоп". Это прискорбно. Такая логика - тупиковая и крайне опасная", - заключил он.