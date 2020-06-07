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07.06.2020 19:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Петербуржец, пострадавший в ДТП с Ferrari, скончался в больнице

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге в больнице скончался водитель автомобиля Volkswagen Polo, пострадавший в ДТП с Ferrari на Петроградской стороне. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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Напомним, ДТП произошло на перекрестке Введенской улицы и Большого проспекта Петроградской стороны. По предварительным данным, автомобиль Volkswagen Polo не предоставил преимущества при левом повороте и на полной скорости влетел в ярко-красную Ferrari, которая также ехала весьма быстро.

Мужчина, находившийся за рулем немецкой иномарки, получил очень серьезные травмы, его в тяжелейшем состоянии увезли в больницу. Но помочь мужчине врачи не смогли. Сейчас устанавливается личность погибшего, пока лишь известно, что это мужчина, которому на вид около 65 лет.

В этой же машине находилась 32-летняя женщина. Она отделалась ушибами. Водитель Ferrari госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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