Петербуржец, пострадавший в ДТП с Ferrari, скончался в больнице

В Петербурге в больнице скончался водитель автомобиля Volkswagen Polo, пострадавший в ДТП с Ferrari на Петроградской стороне. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Напомним, ДТП произошло на перекрестке Введенской улицы и Большого проспекта Петроградской стороны. По предварительным данным, автомобиль Volkswagen Polo не предоставил преимущества при левом повороте и на полной скорости влетел в ярко-красную Ferrari, которая также ехала весьма быстро.

Мужчина, находившийся за рулем немецкой иномарки, получил очень серьезные травмы, его в тяжелейшем состоянии увезли в больницу. Но помочь мужчине врачи не смогли. Сейчас устанавливается личность погибшего, пока лишь известно, что это мужчина, которому на вид около 65 лет.

В этой же машине находилась 32-летняя женщина. Она отделалась ушибами. Водитель Ferrari госпитализирован в состоянии средней тяжести.