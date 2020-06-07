Президент поздравил жителей Карелии со 100-летием республики

Жителей Карелии со столетним юбилеем поздравил президент России Владимир Путин. Он направил приветственную телеграмму главе региона Артуру Парфенчикову, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Президент отметил, что Карелия обладает серьезным потенциалом развития, широким спектром возможностей для привлечения крупных инвестиций в приоритетные отрасли экономики, социальную и туристическую сферы. Поэтому важно повышать качество жизни людей и заботиться о культурном и духовном наследии.

В понедельник, 8 июня, Карелии исполнится 100 лет. Именно в этот день в 1920 году была образована Карельская трудовая коммуна - автономное объединение в составе РСФСР. День рождения региона официально празднуется с 1999 года.

Для подготовки векового юбилея семь лет назад создали государственную комиссию, которую возглавил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. В нее вошли многие федеральные министры. Составили обширный план развития региона.

За эти годы построили множество культурных и спортивных объектов, открыли перинатальный центр и президентское училище, ввели в строй 36 фельдшерско-акушерских пунктов, семь детсадов. Наконец-то смогли завершить реставрацию уникальной Преображенской церкви на острове Кижи. Ее уже полностью освободили от лесов, смонтировали внутри храма иконостас. Первая служба пройдет 19 августа в День Преображения Господня.

Торжества по случаю 100-летия республики должны были состояться 5 сентября. Но недавно власти приняли решение их отменить. Запланированные на мероприятия деньги направят на решение социальных и экономических вопросов.