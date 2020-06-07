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07.06.2020 19:20
Рубрика: Экономика

Звенья одной цепочки

В Банке России рассказали о скорости восстановления экономики
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 122(8176)
Российская экономика не восстановится быстро после спада из-за пандемии, заявила на онлайн-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина. Одновременно из-за подавленного спроса и укрепления рубля замедляется инфляция - это означает, что ЦБ скоро пойдет на масштабное снижение ключевой ставки.

По текущему прогнозу Банка России, экономика во II квартале просядет на 8% (год к году). В 2020 году в целом снижение ВВП составит 4-6%, его восстановление начнется в 2021 году. Однако в ЦБ считают, что по классическим сценариям (V-образный: глубокий спад и быстрое возвращение обратно; а также L-образный: глубокий спад и последующее долгое отсутствие роста) экономическая динамика не пойдет. "Мне кажется, V-сценарий не очень реалистичен, L тоже означает какую-то очень длинную стагнацию, но, скорее, будет что-то среднее . Мы не ожидаем быстрого восстановления экономики, потому что здесь вопрос не только, насколько быстро восстановится спрос, и внешний, и внутренний будет поддержан, но еще много неопределенностей с точки зрения предложения", - сказала Набиуллина. Она уточнила, что российская экономика достаточно специализированная: если в какой-то производственной цепочке какое-то из предприятий не сможет восстановить свою активность, может страдать вся эта цепочка и выпуск этой продукции. Потребуется время, чтобы появились новые поставщики и эти цепочки восстановились, отметила глава ЦБ.

Фото: Артем Кудрявцев/РИА Новости
Набиуллина рассказала о сроках восстановления занятости

Для стимулирования экономической активности Банк России, если не случится чего-то экстраординарного, снизит ключевую ставку 19 июня. Текущие данные по экономике и инфляции дают, по словам Набиуллиной, значительное пространство для снижения. Замедление роста цен происходит быстрее, чем ранее ожидал ЦБ, благодаря укреплению рубля на фоне стремительного роста цен на нефть, уточнила она. Сильное дезинфляционное влияние оказывает подавленный спрос. В мае уровень годовой инфляции составлял 3% при цели Банка России по инфляции "вблизи 4%".

ЦБ понизит ключевую ставку в июне - интрига заключается только в том, как сильно

Среди прочих на июньском заседании совета директоров будет рассматриваться вариант снижения ключевой ставки сразу на один процентный пункт, уточнила Набиуллина. При этом она дала понять, что на еще большее одномоментное снижение рассчитывать не стоит. ЦБ в конце апреля снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до нынешних 5,5% годовых. Это минимальный уровень за все время существования показателя, поэтому любое следующее снижение приведет ставку к историческому минимуму.

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