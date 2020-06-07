В Китае опубликовали Белую книгу о борьбе с коронавирусом

В опубликованной правительством КНР Белой книге "Противоэпидемические действия в Китае" подробно рассказывается, как в стране боролись с распространением нового коронавируса. Описываются эффективные меры, принятые в ходе профилактики и контроля над эпидемией, передает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".

В книге подчеркивается сила и уверенность в сплоченности и сотрудничестве в целях победы над глобальной пандемией. Прочитав официальный документ китайского правительства из 37 тысяч иероглифов, можно легко заметить концепцию, которая прослеживается от начала и до конца книги, - "народ превыше всего". Неоднократно подчеркивается необходимость спасения жизней любой ценой, что является самым важным в противоэпидемической работе в Китае, которая дала заметные результаты всего за три месяца.

Белая книга позволит международному сообществу хорошо понять то, что предпринятые в Китае всеобъемлющие и самые жесткие противоэпидемические меры не только обезопасили жизнь и здоровье народа, но и внесли важный вклад в защиту общественного здравоохранения в регионе и во всем мире в целом.

Почему в Китае, стране с населением численностью в 1,4 миллиарда, удалось сдержать распространение коронавирусной эпидемии в сравнительно короткие сроки? В Белой книге отмечается, что "коренная причина заключается в крепком руководстве КПК". После вспышки эпидемии в стране верховный руководитель Китая Си Цзиньпин постоянно подчеркивал необходимость ставить на первое место безопасность и здоровье народа. Под его личным руководством было принято важнейшее и самое существенное решение - закрыть эпицентр, провинцию Хубэй, и ее административный центр Ухань, что продемонстрировало повышенное внимание и ответственный подход вождя большой державы к безопасности жизни населения.

Большой кризис рассматривается как "пробный камень", с помощью которого проверяют концепцию правления правящей партии и эффективность ее работы. Переживая все страдания, принесенные эпидемией, китайский народ по-настоящему понял, что в самое трудное время руководство Компартии Китая является самой важной гарантией победы и надежной опорой.

В Белой книге отмечается, что Китай одинаково заботится о спасении каждого пациента - и 100-летнего старика, и новорожденного младенца, у которого был обнаружен коронавирус уже через 30 часов после рождения. А на лечение тяжелобольных пациентов были мобилизованы лучшие врачи, использовано самое передовое оборудование и направлены все необходимые ресурсы, что позволило в значительной мере повысить долю принимаемых на лечение и излечивших людей. По состоянию на конец мая 2020 года доля победивших COVID-19 в континентальной части Китая превысила 94 процента.

В Белой книге также упомянуто, что более 3000 пациентов с COVID-19 старше 80 лет, в том числе семь старше 100 лет, излечились от заболевания в провинции Хубэй. В документе в качестве примера приводится 70-летний пациент, которому удалось спасти жизнь благодаря интенсивному лечению и уходу со стороны более 10 медработников, продолжавшемуся несколько недель. Расходы на его лечение, составившие почти 1,5 млн юаней (около 211,3 тысячи долларов), полностью взяло на себя государство. Уважение Китая к каждой жизни и ее защита произвели сильное впечатление на международное сообщество. Эксперт международного политического и экономического института Сербии Ивона Ладьевац отметила, что в тяжелый момент коронавирусной эпидемии китайское правительство всегда ставит обеспечение безопасности и спасение жизни народа на первое место, для этого приложены максимальные усилия.

В Белой книге отмечается, что в момент кризиса 1,4 миллиарда жителей страны оказали доверие КПК и правительству Китая, руководствуясь принципом "хорошо защищать свое здоровье, то есть защищать других, и быть полезным Родине".

По состоянию на конец апреля этого года в Китае вернулись к производственной деятельности свыше 99% промышленных предприятий, превышающих установленный масштаб, 88,4% средних, малых и микропредприятий возобновили производство, а также возобновилась реализация свыше 95% крупномасштабных проектов. В Белой книге указывается, что китайская экономика нормализуется ускоренными темпами. Деловая активность Китая быстро восстанавливается. Всё это свидетельствует о том, что противоэпидемические меры Китая соответствуют научному подходу.

После испытания эпидемическим кризисом китайский народ еще больше поддерживает и доверяет Коммунистической партии Китая, полон уверенности в выбранном строе. Люди убеждены в том, что обязательно превратят кризис в новые возможности, сохраняя солидарность и действуя сообща, в срок достигнут цели развития и выполнят поставленные задачи, чтобы внести вклад в развитие всего мира.