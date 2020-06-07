В Китае опубликовали Белую книгу о борьбе с коронавирусом

Новости

На Алтае откроются санатории 19:02
Сирийские литераторы обсудят Пушкина 18:47
Три человека пострадали в ДТП с Ferrari в центре Петербурга 18:26
В Глазго самовольно переименовывают названные в честь работорговцев улицы 18:21
Трамп распорядился начать вывод Нацгвардии из Вашингтона 17:35
В российский мультсериал "Царевны" добавят персонажей других рас 17:16
Жительницу Ленобласти оштрафовали за самовольное погребение мужа 17:05
В Сети появилась дата презентации новых флагманов Samsung 17:01
Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров 17:00
Крым и Севастополь до конца года получат 6,8 млрд рублей на дороги 16:22
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль 16:21
В саудовской Джидде вновь ввели комендантский час 16:19
Военные точным выстрелом потушили горящую скважину в Иркутской области 16:11
В Сети появился фанатский постер кроссовера "Мстители против Людей Икс" 16:03
Пожар на нефтяной скважине в Иркутской области ликвидирован 16:02
В Болгарии из желудка мужчины изъяли полкило железных приборов 15:58
В Сочи из-за жары в 37 градусов объявили экстренное предупреждение 15:56
Иосиф Пригожин предложил себя на пост советника по культуре 15:55
Роскосмос запатентовал "сачок" для ловли космического мусора 15:54
Авиакомпания Lufthansa пообещала возвращать пассажиров домой 15:52
В мультике "Человек-паук: Через вселенные" нашли отсылку к фильму Рэйми 15:49
Для корабля "Орел" тестируют канатно-спусковое устройство 15:45
В Нью-Йорке отменяют комендантский час 15:42
Макгрегор назвал причину завершения карьеры 15:33
Видео: Мадонна на костылях вышла на марш протеста 15:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как оформить пропуск в московские МФЦ
Как оформить пропуск в московские МФЦ
Как будем отдыхать в июне
Как будем отдыхать в июне
Кто и когда должен платить за раздавленные деревьями автомобили
Кто и когда должен платить за раздавленные деревьями автомобили
07.06.2020 17:29
Рубрика: В мире
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

В Китае опубликовали Белую книгу о борьбе с коронавирусом

В опубликованной правительством КНР Белой книге "Противоэпидемические действия в Китае" подробно рассказывается, как в стране боролись с распространением нового коронавируса. Описываются эффективные меры, принятые в ходе профилактики и контроля над эпидемией, передает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".

Индия и Китай хотят мирно решить проблемы спорных территорий

В книге подчеркивается сила и уверенность в сплоченности и сотрудничестве в целях победы над глобальной пандемией. Прочитав официальный документ китайского правительства из 37 тысяч иероглифов, можно легко заметить концепцию, которая прослеживается от начала и до конца книги, - "народ превыше всего". Неоднократно подчеркивается необходимость спасения жизней любой ценой, что является самым важным в противоэпидемической работе в Китае, которая дала заметные результаты всего за три месяца.

Белая книга позволит международному сообществу хорошо понять то, что предпринятые в Китае всеобъемлющие и самые жесткие противоэпидемические меры не только обезопасили жизнь и здоровье народа, но и внесли важный вклад в защиту общественного здравоохранения в регионе и во всем мире в целом.

Почему в Китае, стране с населением численностью в 1,4 миллиарда, удалось сдержать распространение коронавирусной эпидемии в сравнительно короткие сроки? В Белой книге отмечается, что "коренная причина заключается в крепком руководстве КПК". После вспышки эпидемии в стране верховный руководитель Китая Си Цзиньпин постоянно подчеркивал необходимость ставить на первое место безопасность и здоровье народа. Под его личным руководством было принято важнейшее и самое существенное решение - закрыть эпицентр, провинцию Хубэй, и ее административный центр Ухань, что продемонстрировало повышенное внимание и ответственный подход вождя большой державы к безопасности жизни населения.

Большой кризис рассматривается как "пробный камень", с помощью которого проверяют концепцию правления правящей партии и эффективность ее работы. Переживая все страдания, принесенные эпидемией, китайский народ по-настоящему понял, что в самое трудное время руководство Компартии Китая является самой важной гарантией победы и надежной опорой.

Китай обещает сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру

В Белой книге отмечается, что Китай одинаково заботится о спасении каждого пациента - и 100-летнего старика, и новорожденного младенца, у которого был обнаружен коронавирус уже через 30 часов после рождения. А на лечение тяжелобольных пациентов были мобилизованы лучшие врачи, использовано самое передовое оборудование и направлены все необходимые ресурсы, что позволило в значительной мере повысить долю принимаемых на лечение и излечивших людей. По состоянию на конец мая 2020 года доля победивших COVID-19 в континентальной части Китая превысила 94 процента.

В Белой книге также упомянуто, что более 3000 пациентов с COVID-19 старше 80 лет, в том числе семь старше 100 лет, излечились от заболевания в провинции Хубэй. В документе в качестве примера приводится 70-летний пациент, которому удалось спасти жизнь благодаря интенсивному лечению и уходу со стороны более 10 медработников, продолжавшемуся несколько недель. Расходы на его лечение, составившие почти 1,5 млн юаней (около 211,3 тысячи долларов), полностью взяло на себя государство. Уважение Китая к каждой жизни и ее защита произвели сильное впечатление на международное сообщество. Эксперт международного политического и экономического института Сербии Ивона Ладьевац отметила, что в тяжелый момент коронавирусной эпидемии китайское правительство всегда ставит обеспечение безопасности и спасение жизни народа на первое место, для этого приложены максимальные усилия.

В Белой книге отмечается, что в момент кризиса 1,4 миллиарда жителей страны оказали доверие КПК и правительству Китая, руководствуясь принципом "хорошо защищать свое здоровье, то есть защищать других, и быть полезным Родине".

Китай стал зоной с низкой эпидемиологической угрозой по коронавирусу

По состоянию на конец апреля этого года в Китае вернулись к производственной деятельности свыше 99% промышленных предприятий, превышающих установленный масштаб, 88,4% средних, малых и микропредприятий возобновили производство, а также возобновилась реализация свыше 95% крупномасштабных проектов. В Белой книге указывается, что китайская экономика нормализуется ускоренными темпами. Деловая активность Китая быстро восстанавливается. Всё это свидетельствует о том, что противоэпидемические меры Китая соответствуют научному подходу.

После испытания эпидемическим кризисом китайский народ еще больше поддерживает и доверяет Коммунистической партии Китая, полон уверенности в выбранном строе. Люди убеждены в том, что обязательно превратят кризис в новые возможности, сохраняя солидарность и действуя сообща, в срок достигнут цели развития и выполнят поставленные задачи, чтобы внести вклад в развитие всего мира.

В мире Восточная Азия Китай Компании СМИ Медиакорпорация Китая Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Названы регионы РФ с самыми высокими зарплатами в начале 2020 года
"Газпром" закупит трубы почти на 100 миллиардов рублей
Пушков назвал бредом слова Макфола о беспорядках в США
В МЧС РФ ответили на предложение США о помощи в Норильске
Глава МИД Германии назвал отношения с США сложными