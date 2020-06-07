В МЧС РФ ответили на предложение США о помощи в Норильске

Как заявил первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян, комментируя вопрос о предложении США помочь РФ, политическое руководство страны должно определить, нужна здесь помощь других государств или нет. По его словам, сейчас в Норильске достаточно сил и средств для оперативного и эффективного использования.

Чуприян рассказал, что на ликвидации последствий аварии задействована группировка порядка 500 человек, 200 единиц техники, а также до 13,5 тысяч увеличено количество резервных емкостей.