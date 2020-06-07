Вильфанд рассказал о температурной аномалии в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о первой волне тепла, которая скажется на температурном фоне в Москве. Он будет выше нормы на 5 градусов. И такая аномальная погода продержится в столице в течение шести дней.

Метеоролог рассказал ТАСС, что похолодания в ближайшее время не ожидается. В воскресенье, 7 июня, воздух в Москве прогреется до +26 градусов, а на следующей рабочей неделе столбики термометров будут подниматься до отметки "+30 градусов". Самым жарким днем станет пятница, 12 июня.