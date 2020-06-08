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08.06.2020 10:05
Рубрика: Культура

Аня Чиповская стала гидом на виртуальном рынке российского контента

Текст: Сусанна Альперина

Актриса Аня Чиповская стала лицом первого онлайн-рынка российского контента Key Buyers Event: Digital Edition. Актриса сыграла роль виртуального проводника цифровой площадки, где представлены новые российские фильмы и сериалы. Платформа открылась сегодня и будет работать до 16 июня. Ролик с Чиповской посмотрят более 400 международных участников мероприятия - представители телеканалов, онлайн-платформ и дистрибьюторов из 55 стран мира, закупающие права на показ фильмов и сериалов за рубежом.
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В образе гида, обладающего искусственным интеллектом Аня на английском языке рассказывает, как использовать платформу, назначать встречи, находить информацию и избегать возможных трудностей во время мероприятия. Режиссер ролика Дилия Альшина. Стилист и арт-директор съемки - продюсер Алексей Киселев (Kisa Communications).

"Думаю, международные зрители ждут новых лиц от новых проектов, - комментирует открытие виртуального рынка контента и свою работу Аня Чиповская. - У нас есть прекрасные примеры успеха русских актеров на зарубежных рынках, но, к сожалению, их не так много, как хотелось бы. Тем не менее русские фильмы все чаще появляются в конкурсах международных фестивалей, Netflix начал покупать наши сериалы, что говорит о потенциале нашей киноиндустрии и готовности к участию в международных проектах".

Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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