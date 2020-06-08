День Святого Духа: что категорически нельзя делать, никогда

Но что есть Святой Дух, которому посвящен отдельный праздник, и почему говорят, что всякий грех и хула могут проститься человеку, а хула на Святой Дух "не простится ему ни в сем веке, ни в будущем"? В чём тут дело? Об этом чуть позже, сначала про сам День Святого Духа.

Празднование и Троицы, и Духова дня имеет ветхозаветные корни. У еврейского народа Пятидесятница, отмечаемая на пятидесятый день после ветхозаветной Пасхи, была одним из главнейших праздников. И если ветхозаветная Пасха была днём ежегодного воспоминания об исходе еврейского народа из египетского плена, то Пятидесятница напоминала о восхождении Моисея на гору Синай, где пророку явился Бог и заключил с ним Завет (соглашение, договор), дал Заповеди. По мнению большинства ученых это произошло во второй половине XIII века до нашей эры.

И вот, почти через двенадцать столетий после таинственного и непостижимого явления Бога Моисею на горе Синай, происходит событие, изменившее судьбу человечества - Рождество Христово. Бог посылает в наш мир Сына Своего Единородного Иисуса Христа, посылает на вольное страдание и крестную смерть. Посылает с тем, чтобы, как сказано в Евангелии от Иоанна, "всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную". По образному слову Патриарха Кирилла: "Сам Бог вступает в поток человеческой истории, вочеловечивается, соединяя в личности Иисуса Христа Свою Божественную природу и свободу с человеческой природой и свободой. В Иисусе Христе Божественное и человеческое объединяются для совместной борьбы с грехом и диаволом, ради возвращения в рай всего человеческого рода, ради спасения людей". Так, с рождением Христа человечеству является вторая Ипостась Бога - Бог Сын.

Незадолго до Своих крестных страданий, Иисус Христос, разговаривая со своими учениками, обещает им, что после Своего ухода Он пришлет им Утешителя. "Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек", - рассказывается в Евангелии от Иоанна. На греческом языке слово "утешитель" означает того, кто помогает тебе, находясь рядом с тобой, бок о бок, это верный защитник в час беды. Так что же за Утешителя обещает прислать Господь? "Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам всё, что Я говорил вам", - объясняет Иисус.

И действительно, уже после Воскресения Христа, через десять дней после Его вознесения на небо, в день празднования ветхозаветной Пятидесятницы и произошло сошествие Святого Духа.

"При наступлении дня Пятидесятницы все они (то есть апостолы, ученики Христа и Богородица - М. Г.) были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать", - рассказывается в книге "Деяния святых апостолов". Паломники, приехавшие в Иерусалим со всех концов Римской империи для празднования Пятидесятницы, были потрясены не только необычным явлением, шумом "как бы от несущегося сильного ветра", но и тем, что эти простые на вид люди - ученики Христа - вдруг заговорили на разных наречиях. И некоторые из очевидцев этих необычных событий, насмехаясь, стали говорить про апостолов: "они напились сладкого вина". И тогда апостол Петр "возвысил голос свой и возгласил", что это Господь излил от Духа Своего на всякую плоть. Проповедь Петра была настолько убедительной, - ведь Петр говорил, исполнившись Духа Святого, - что множество народа в тот день покаялось и крестилось. Так началось распространение Церкви Христовой - сначала в Иерусалиме, потом в Иудее, а затем и по всему миру. И праздник Пятидесятницы, с момента сошествия Святого Духа стал уже Днем рождения Церкви Христовой. Так людям было явлено Третье Лицо, Третья Ипостась Триединого Бога.

На самом деле откровение о Боге, как о единстве трех Лиц, трех Ипостасей, было дано людям еще в Ветхом Завете. Это произошло, когда Господь явился Аврааму в единстве трех "мужей", трех Ангелов у "дубравы в Мамре" - эпизод описан в восемнадцатой главе первой книги Библии, "Книге Бытия". Но только в Новом Завете людям были открыты эти Три Ипостаси Бога. Сошествие Святого Духа явило миру всю полноту Бога, все Три Лица Троицы. Праздничная икона, которая в День Святого Духа выносится в центр храма, как раз и отображает событие сошествия Святого Духа на апостолов, сидящих в Сионской горнице.

По церковному Уставу, в течение пятидесяти дней после Пасхи, вплоть до Дня сошествия Святого Духа, поклоны не кладутся. Но на Великой вечерне Троицы, которая служится сразу после Божественной литургии на Троицу, коленопреклоненно читаются три умилительные молитвы Василия Великого, в которых верующие исповедуют грехи перед Отцом Небесным и, ради великой жертвы Сына Его, испрашивают помилования; просят Господа Иисуса Христа даровать нам Святого Духа в просвещение и укрепление душ наших: и, наконец, в третьей коленопреклоненной молитве молятся об усопших. Так подчёркивается наше отношение к Святому Духу.

Но почему же в Евангелии сказано, что "всякий грех и хула простятся человекам, а хула на Духа не простится человекам; если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем"? Причем сказано это Самим Иисусом Христом.

"Коль скоро ты сказал о Духе то, чего не должен говорить, в тебе уже обозначилось, что ты оставлен Духом, - поясняет другой святитель, Василий Великий. - Как сомкнувший глаза имеет в себе свою тьму, так и отлучившийся от Духа, став вне просвящающегося, объемлется душевной слепотою". А один старец, когда его спросили, что надо делать, если при тебе звучит хула на Святой Дух, ответил: "Бежать от этого места со всех ног". Обратим еще раз внимание на первую часть слов Спасителя: "Всякий грех и хула простятся человекам", "если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему". И только потом: "Если же кто скажет на Духа Святаго, не простится ему..." Не угроза, не месть, не обещание наказания, не предвещание кары Господней - констатация факта, учитывающая свойства и качества Духа Святого, с которыми необходимо считаться каждому из нас. То есть если мы осознанно, упорно отвергаем спасительное действие Духа Божьего, когда Его благодатное воздействие очевидно, это не проходит для нас бесследно.

Святитель Иоанн Златоуст сравнивал человека, который высказывает хулу на Духа Божьего с тем, кто бросает камень в небо. Бросающий камень ввысь не может ни пронзить вещества неба, ни даже достигнуть высоты - он лишь неизбежно принимает этот камень на свою голову. То же происходит и с безумцем, высказывающимся против Духа Божьего. В Библии к слову Дух применяют слово "оживотворяет". Дух Божий, Святой Дух - это Тот, Кто оживотворяет жизнь, причем во всех ее проявлениях: как неорганическую, так и органическую, как в космических масштабах, так и жизнь сердца человеческого. Все в этом мире подвластно Духу Святому, Он творит и действует, наполняя этот мир любовью, сотворяя жизнь, которая приобретает истинный смысл, вложенный в нее Творцом. А молитве Святому Духу Его роль в жизни человека формулируется так: "Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, иже везде сый, и вся исполняяй, сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша".