ГАИ проведет тренинги для беременных по безопасной перевозке детей

В Госавтоиснпекции планируют до конца 2021 года провести специальные тренинги по безопасной перевозке детей в 100 крупнейших перинатальных центрах и родильных домах страны.

Проблема с детской безопасностью на дорогах остается острой. Многочисленные случаи, когда безответственное отношение взрослых к безопасности детей привело к трагическим последствиям, говорят о необходимости разъяснительной работы с родителями. Федеральный проект "Безопасность дорожного движения", входящий в структуру национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", предусматривает ряд мероприятий, направленных на снижение аварийности с участием детей и подростков. При этом значительная их часть ориентирована на взрослых. Ведь по статистике около 85 процентов аварий с участием несовершеннолетних происходит из-за нарушения правил водителями.

В частности, в рамках реализации федерального проекта на базе родильных домов и перинатальных центров проходят тренинги по безопасной перевозке детей-пассажиров. Они проводятся силами медицинских работников, предварительно прошедших обучение по специальному курсу. В них участвуют будущие и молодые мамы до или сразу после родов перед выпиской.

В 2019 году проект начал работу уже в 30 регионах страны. Всего за период с 2019 по 2021 годы он пройдет в 100 городах. В настоящий момент в тренингах приняли участие более 4,5 тысячи молодых и будущих мам. Ожидается, что к концу 2021 года в 100 крупнейших перинатальных центрах и родильных домах страны пройдет более девяти тысяч тренингов для более чем 36 тысяч беременных и молодых мам. Кроме того, в детских больницах, поликлиниках и на других социальных объектах появятся наглядные материалы, разъясняющие необходимость и правила применения детских удерживающих устройств.

Также в рамках федерального проекта предусмотрено проведение информационно-пропагандистских мероприятий и распространение наглядных материалов на автозаправочных станциях, в регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции, образовательных организациях (детских садах, школах, вузах, автошколах, социальных организациях) пенсионных фондах, учреждениях социальной защиты. Ежегодно такие мероприятия будут проходить в 15 российских регионах.

В 2019 году в 15 субъектах Российской Федерации была проведена социальная кампания "Однозначно", целью которой было донести важность правильного выбора скоростного режима с учетом дорожной ситуации и окружающих условий.

В рамках кампании был разработан масштабный комплекс рекламно-просветительских мероприятий, охватывающий практически все группы населения: воспитанников детских садов, школьников, студентов, родителей, учащихся автошкол, начинающих и опытных водителей, пешеходов. Особое внимание в рамках кампании было уделено работе с подростками и молодыми людьми, поведение которых копируют совсем юные участники дорожного движения. Специально для этой категории организованы челленджи в социальных сетях и ряд других интернет-мероприятий, доступных и понятных современной молодежи

В этом году также в 15 регионах будет проведена широкомасштабная социальная кампания, направленная на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике.