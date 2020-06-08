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08.06.2020 11:42
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Российские ученые поставили под сомнение глубину Марианской впадины

Текст: Майя Бирюкова
Экипаж спасательного буксира (СБС) Тихоокеанского флота "Фотий Крылов" у автономного необитаемого подводного аппарата "Витязь-Д" после его подъёма со дна Марианской впадины. Фото: Пресс-служба Фонда перспективных исследований/РИА Новости Экипаж спасательного буксира (СБС) Тихоокеанского флота "Фотий Крылов" у автономного необитаемого подводного аппарата "Витязь-Д" после его подъёма со дна Марианской впадины. Фото: Пресс-служба Фонда перспективных исследований/РИА Новости
Экипаж спасательного буксира (СБС) Тихоокеанского флота "Фотий Крылов" у автономного необитаемого подводного аппарата "Витязь-Д" после его подъёма со дна Марианской впадины. Фото: Пресс-служба Фонда перспективных исследований/РИА Новости

Результаты погружения автоматического глубоководного аппарата "Витязь-Д" ставят под сомнение данные о глубине Марианской впадины, полученные в 1957 году. Расхождение в цифрах оказалось существенным: порядка километра.

Эти факты в интервью ТАСС озвучил заместитель генерального директора Фонда перспективных исследований Игорь Денисов. Он пояснил, что современному беспилотнику удалось зафиксировать глубину в 10028 метров. В то время как советский одноименный аппарат 63 года назад показал отметку 11022 метра. "Это говорит о том, что есть информация к размышлению - то ли предыдущий "Витязь" некорректно замерил глубину, то ли поменялось само дно. Все это подлежит осмыслению и анализу", - пояснил Игорь Денисов.

Фото: fivedeeps.com
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Он рассказал также, что Марианская впадина продолжает быть активным геологическим образованием, которое постоянно меняется, поэтому утверждать о том, что сейчас получено полное представлены о ней, не приходится. Беспилотник "Витязь-Д" совершил два погружения, последнее - 8 мая этого года. При первом всплытии аппарат был найден в 9 километрах от корабля, хотя предполагалось, что он поднимется гораздо ближе. Это говорит о том, что там существуют до сих пор не описанные наукой подводные течения.

Сейчас согласовываются будущие задачи для аппарата. "Район уточняется. На самом деле океанских впадин с глубиной порядка 7 тыс. м - 14. У нас, например, очень интересный Курило-Камчатский желоб. Там глубина в районе 10 тыс. И там никто никогда еще не был", - рассказал Игорь Денисов.

Напомним, аппарат "Витязь-Д" стал первым в мире полностью автономным необитаемым подводным аппаратом, сумевшим опуститься на такую глубину. Он был построен с расчетом на работу на отметке 12 км. У большинства подводных аппаратов глубина погружения не превышает 6 км.

Общество Наука Филиалы РГ Приволжье

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