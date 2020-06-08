Южная Корея полностью возобновила школьный учебный год

В Южной Корее абсолютно для всех школьников начался учебный год в обычном формате. За парты сели, если переводить на российскую систему, ученики пятых, шестых и седьмых классов. Все остальные начали учебу раньше.

В среду, 20 мая, самыми первыми пошли в школы учащиеся выпускных, 12-х классов, через неделю, 27 мая - ученики 1,2,9, 11-х классов, а также возобновили работу детские сады. С 3 июня учеба в обычном формате началась для тех, кто учится в 3,4,8 и 10-м классах. Восьмого июня все школьники, а это почти шесть миллионов человек, с утра пошли на занятия.

Учебный год в Южной Корее должен был возобновиться 2 марта, но новый коронавирус внес коррективы. Были большие опасения, что возобновление занятий вновь спровоцирует вспышку SARS-CoV-2, распространение которого Сеулу удалось сдержать. Однако, вопреки опасениям, положение остается нормальным. Среди школьников были случаи инфицирования коронавирусом, но все они заразились за пределами школ - в семьях или при посещении каких-то других заведений.

Несмотря на все усилия властей, пока полностью ликвидировать коронавирус не удается. За два последних дня в стране количество новых случаев инфицирования SARS-CoV-2 превысило 50 человек за сутки, что заметно выше показателей конца мая, когда фиксировалось лишь по несколько человек в день. Поэтому учеба осуществляется с учетом особой ситуации из-за COVID-19. Ученики должны соблюдать дистанцию, мыть руки, при входе в школу у них проверяют температуру и опрашивают по поводу наличия каких-либо симптомов коронавируса.