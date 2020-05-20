В Южной Корее возобновили учебу в школах

Начало учебного года в Южной Корее из-за COVID-19 переносили пять раз и вот, наконец, ученики и учителя вновь смогли увидеть друг друга лично. С 20 мая обучение в "обычном формате" возобновилось только у части школьников - у учеников выпускных классов, а также в небольших школах, где общая численность учащихся не превышает 60 человек. Будущим выпускникам необходимо скоро сдавать аналог ЕГЭ, что крайне важно для поступления вуз, потому для них возобновление нормального учебного процесс очень необходимо. В малых школах проще обеспечить и контролировать всю ситуацию в плане соблюдения мер по борьбе с COVID-19.

Впрочем, вне зависимости от того, где сегодня начали учиться, за всем ведется строгий контроль. На входе у учеников и учителей проверяют температуру, все должны постоянно соблюдать дистанцию в 1-2 метра, минимально контактировать, а также пользоваться санитайзерами. В аудиториях регулярно проводится дезинфекционная уборка и обеспечивается циркуляция свежего воздуха.

Часть школ в городах Инчхон и Ансон, что сравнительно недалеко от Сеула, приняли решение отложить начало учебы еще на один день, так как среди некоторых учеников или учителей есть те, кто либо заболел, либо ждет результаты тестов на коронавирус. Ситуация с недавней вспышкой COVID-19 в развлекательном квартале Сеула Итхэвон показала, что вирус никуда не ушел, а несоблюдение мер по дезинфекции и дистанцированию может очень быстро вылиться в новую чрезвычайную ситуацию.

В целом же власти Южной Кореи пришли к выводу, что положение дел в стране улучшается, а при необходимости они смогут локализовать и нейтрализовать отдельные мелкие вспышки. Безусловно, некоторый риск в таком шаге есть, однако в Корее выздоровело уже более 90 процентов зараженных.

В ближайшие недели учеба будет постепенно возобновляться по специальному разработанному графику и среди учащихся остальных классов. Планируется, что с 8 июня ученики абсолютно всех классов будут уже сидеть за партами и напрямую общаться с преподавателями, завершив период дистанционного обучения. Вместе с тем, руководству школ дано право самим корректировать режим посещения и при необходимости ограничивать учебу, если это будет признано необходимым в целях предотвращения COVID-19.