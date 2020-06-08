Любимова прокомментировала разрешение возобновить киносъемки в Москве

В Москве постепенно снимаются ограничения. Так, в соответствии с подписанным сегодня указом мэра столицы Сергея Собянина "Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности" возобновляется доступ работников в здания учреждений культуры.

А именно:

- театров, театральных и концертных организаций, цирков с соблюдением требований, установленных Департаментом культуры города Москвы на основании предписания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве, в целях проведения без участия зрителей репетиций творческих коллективов;

- организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство кинофильмов, видеофильмов, издание звукозаписей и нот, деятельность профессиональную, научную и техническую". Таким образом, уже с завтрашнего дня, соблюдая предписания Роспотребнадзора, фактически можно готовиться к съемкам кинофильмов, о чем киноотрасль неоднократно просила представителей власти.

Министр культуры РФ отреагировала на это заявление следующим образом. "Мы благодарны такому оперативному решению о возобновлении киносъемочной деятельности в столице. Возможность начать работу съемочных групп здесь, пусть даже с некоторыми ограничениями - серьезный шаг к восстановлению нормальной деятельности кинокомпаний. Есть много проектов, съемки которых необходимо провести именно в летние месяцы, и возобновление киносъемок позволит постепенно нагонять календарные планы, которые и так уже оказались сдвинуты",- заявила Ольга Любимова.