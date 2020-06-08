Постановление правительства Мурманской области от 7 июня 2020 года № 396-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП"

В целях поэтапной отмены введенных ограничений деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей в связи с недопущением распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)", на основании предложений Главного государственного санитарного врача по Мурманской области от 01.06.2020 № 46 и от 03.06.2020 № 47 Правительство Мурманской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП "О введении ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 25.05.2020 № 348-ПП) изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 08.06.2020.

Действие пункта 2.5, абзаца одиннадцатого подпункта 25 пункта 3.2 Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных в прилагаемой редакции, распространяется на правоотношения, возникшие с 25.05.2020.

Губернатор Мурманской области А.Чибис

Приложение к постановлению Правительства Мурманской области от 07.06.2020 № 396-ПП





"О введении ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

В связи с сохранением угрозы распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), на основании подпункта "б" пункта 6 статьи 4.1, подпункта "у" пункта 1 статьи И Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 Правительство Мурманской области постановляет:

1. Продлить на территории Мурманской области режим повышенной готовности для органов управления и сил Мурманской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

2. Утвердить прилагаемые Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее - Правила).

В целях недопущения распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19) рекомендовать лицам, находящимся на территории Мурманской области, продолжить соблюдать ранее установленные ограничения, предусмотренные режимом самоизоляции, имея в виду обеспечение преимущественного нахождения по месту жительства (пребывания), использование средств индивидуальной защиты при нахождении на улице в общественных местах, минимизацию социальных контактов, посещения общественных мест и передвижения по территории Мурманской области в тех случаях, когда у лица отсутствуют объективные причины для таких передвижений (трудовая деятельность, посещение магазинов, государственных, муниципальных организаций и другое). Указанная рекомендация не распространяется на лиц, для которых соблюдение режима самоизоляции является обязанностью в соответствии с утвержденными Правилами.

3. Исполнительным органам государственной власти Мурманской области продолжить до особого указания:

3.1. Осуществлять деятельность в соответствии с распоряжением Губернатора Мурманской области от 01.04.2020 № 47-РГ "Об установлении особого режима функционирования и исполнения должностных обязанностей в исполнительных органах государственной власти Мурманской области" и иными правовыми актами, принятыми в целях определения порядка их функционирования.

3.2. Обеспечить в пределах компетенции информирование населения о мерах по противодействию распространению на территории Мурманской области коронавирусной инфекции, в том числе о необходимости соблюдения требований и рекомендаций, указанных в настоящем постановлении, Правилах.

3.3. Оказывать в пределах компетенции содействие гражданам в выполнении требований и рекомендаций, указанных в настоящем постановлении, Правилах.

3.4. Организовать взаимодействие с подведомственными государственными учреждениями, государственными унитарными предприятиями Мурманской области, иными организациями, направленное на соблюдение данными организациями и их работниками требований и рекомендаций, указанных в настоящем постановлении, Правилах, а также в актах федеральных органов исполнительной власти.

3.5. Обеспечить контроль за соблюдением подведомственными организациями ранее установленного формата их функционирования, имея в виду переход на преимущественно дистанционный формат исполнения трудовых обязанностей работников, и перечень работников по каждой такой организации, которые осуществляют выполнение трудовых обязанностей в обычном рабочем режиме с учетом требований Правил.

4. Комитету по обеспечению безопасности населения Мурманской области (Гусев В.А.):

4.1. Продолжить координацию работы территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Мурманской области, глав муниципальных образований, а также подведомственных им учреждений (регионального и муниципального уровней), иных организаций по реализации мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Мурманской области.

4.2. Во взаимодействии с руководителями исполнительных органов государственной власти Мурманской области, главами муниципальных образований, а также подведомственных им учреждений (регионального и муниципального уровней), с привлечением при необходимости в установленном порядке правоохранительных, контрольно-надзорных органов обеспечить контроль безусловного соблюдения запретов, установленных настоящим постановлением, Правилами.

4.3. При выявлении фактов нарушения запретов и ограничений, установленных настоящим постановлением, Правилами, организовывать принятие мер, направленных на устранение выявленных нарушений и привлечение лиц, допустивших нарушения, к ответственности, установленной законодательством.

4.4. Обеспечить на постоянной основе взаимодействие с муниципальными оперативными штабами по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции на территории муниципальных образований Мурманской области.

4.5. Совместно с Министерством здравоохранения Мурманской области (Панычев Д.В.) организовать и обеспечить за счет средств областного бюджета проведение лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) граждан:

- указанных в подпункте 5 пункта 2.2 Правил, подпункте 5 пункта 2.3, подпункте 2 пункта 2.4, сдавших биологический материал для лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) по месту жительства (пребывания) или самоизоляции;

- прибывающих в пункты прибытия железнодорожным или воздушным транспортом на территорию Мурманской области в соответствии с подпунктом 2 пункта 2.4 Правил;

- в отношении которых Рабочей группой Межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности населения Мурманской области в связи с возможным распространением заболеваний коронавирусной инфекцией (COVID-19) на территории Мурманской области (далее -Межведомственный оперативный штаб) принято решение о проведении данного исследования.

5. Министерству информационной политики Мурманской области (Кондаурова А.К.):

5.1. Совместно с Министерством здравоохранения Мурманской области (Панычев Д.В.), Комитетом по обеспечению безопасности населения Мурманской области (Гусев В.А.), Управлением Роспотребнадзора по Мурманской области (Лукичева Л.А.) организовать информирование населения, органов и организаций Мурманской области о возможных рисках и последствиях заражения коронавирусной инфекцией, о нецелесообразности планирования выездов за пределы Мурманской области, о необходимых действиях граждан при возвращении на территорию Российской Федерации, в том числе по соблюдению режима самоизоляции, а также об иных значимых обстоятельствах в связи со сложившейся ситуацией.

5.2. Совместно с Комитетом по обеспечению безопасности населения Мурманской области (Гусев В.А.) обеспечить информирование населения, органов и организаций о мероприятиях, предусмотренных протоколами заседаний Межведомственного оперативного штаба.

6. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (Гришин А.А.):

6.1. Обеспечить контроль за обязательным использованием средств индивидуальной защиты (маски, респираторы, перчатки и иные средства) персоналом транспортно-пересадочных узлов, транспортных средств (поезда, автобусы и другие виды общественного транспорта) за исключением водителей транспортных средств, имеющих конструктивное разграничение водительской кабины и салона.

6.2. Совместно с руководителями транспортных организаций, осуществляющих регулярные перевозки городским электрическим и автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным и межмуниципальным маршрутам, организовать и обеспечить проведение лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) водителей указанных транспортных средств, не имеющих конструктивного разграничения водительской кабины и салона, и кондукторов.

6.3. Во взаимодействии с представителями транспортных организаций и индивидуальных предпринимателей Мурманской области, имеющих удостоверения о допуске и (или) разрешения для осуществления международных автомобильных перевозок и по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Мурманской области (Лукичева Л.А.) определить регламент взаимодействия по обеспечению исполнения противоэпидемических требований при осуществлении международных перевозок экипажей морских судов на территорию (с территории) Мурманской области.

6.4. Совместно с руководителями транспортных организаций и индивидуальными предпринимателями Мурманской области организовать проведение на основании договора лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) водителей, осуществляющих международные перевозки экипажей морских судов на территорию Мурманской области.

7. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (Гришин А.А.) во взаимодействии с Управлением Роспотребнадзора по Мурманской области (Лукичева Л.А.), Управлением ГИБДД УМВД России по Мурманской области (Тарунин А.В.) организовать проведение регулярных (не менее 1 раза в день) рейдов по соблюдению санитарноэпидемиологических правил на общественном транспорте и такси с инициированием при наличии правовых оснований привлечения к ответственности в установленном порядке лиц, допустивших нарушения указанных правил.

8. Министерству здравоохранения Мурманской области (Панычев Д.В.):

8.1. Обеспечить работу обсерваторов в подведомственных медицинских организациях и отбор биологического материала для исследования на коронавирусную инфекцию в соответствии с установленными сроками.

8.2. Совместно с руководителями организаций, на базе которых развернуты обсерваторы, отвечающие установленным требованиям и получившие соответствующее согласование Управления Роспотрбнадзора по Мурманской области и Министерства здравоохранения Мурманской области, организовать и обеспечить проведение лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) персонала обсерваторов.

8.3. Обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций гражданам Российской Федерации, обязанным соблюдать режим самоизоляции в соответствии с пунктом 2.2 Правил, и гражданам при появлении признаков инфекционного заболевания (повышенная температура, кашель и др.)

8.4. Организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому (по месту нахождения заявителя) пациентам групп риска по тяжелому (осложненному) течению новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

8.5. Принять меры по обеспечению транспортировки лиц в условиях, исключающих риски инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

8.6. Организовать лабораторную диагностику коронавирусной инфекции (COVID-19) в подведомственных медицинских организациях, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение на работу с возбудителями III-IV группы патогенности с использованием методов, не предполагающих выделение возбудителя, обеспечить соответствующие условия работы и обученный персонал, владеющий методом полимеразноцепной реакции.

8.7. Продолжить осуществление мер по привлечению к проведению лабораторной диагностики коронавирусной инфекции (COVID-19) в Мурманской области иных организаций, имеющих санитарноэпидемиологическое заключение на работу с возбудителями III-IV группы патогенности с использованием методов, не предполагающих выделение возбудителя.

8.8. Обеспечить в подведомственных медицинских организациях соблюдение противоэпидемического режима, исключающего риски инфицирования коронавирусной инфекцией (COVID-19), контроль за использованием персоналом средств индивидуальной защиты.

8.9. Обеспечить сбор в ежедневном режиме информации о наличии тест-систем, объемах и результатах лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию (COVID-19), проведенных лабораториями подведомственных медицинских организаций, и представление ее в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области" за исключением лаборатории ГОАУЗ "Мурманский областной центр специализированных видов медицинской помощи".

8.10. При получении положительного результата на коронавирусную инфекцию (COVID-19) незамедлительно информировать Управление Роспотребнадзора по Мурманской области и направлять биологический материал в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области".

8.11. Оказывать содействие медицинским организациям по информированию граждан по вопросам лечения, профилактики, динамического наблюдения пациентов, находящихся на дому.

8.12. Оказание плановой медицинской помощи осуществлять с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации.

8.13. Организовать и обеспечить проведение лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) беременных женщин, а также во взаимодействии с иными заинтересованными лицами оказать содействие в организации проведения лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) иных категорий граждан, предусмотренных Правилами.

9. Министерству образования и науки Мурманской области (Головина А.Г.), Министерству культуры Мурманской области (Гоман Е.В.), Министерству спорта и молодежной политики Мурманской области (Клебанов Д.В.), Министерству труда и социального развития Мурманской области (Мякишев С.Б.), главам муниципальных образований Мурманской области совместно с Министерством здравоохранения Мурманской области (Панычев Д.В.) организовать взаимодействие с находящимися в их ведении учреждениями, организациями, направленное на:

9.1. Осуществление мероприятий по выявлению сотрудников, посетителей с признаками простудных заболеваний и недопущению нахождения их на территории учреждений, организаций.

9.2. Продолжение ежедневной дезинфекции помещений учреждений, организаций.

10. Министерству труда и социального развития Мурманской области (Мякишев С.Б.):

10.1. Обеспечить запрет до особого указания посещения третьими лицами подведомственных Министерству труда и социального развития Мурманской области организаций, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания, а также в полустационарной с круглосуточным пребыванием людей.

10.2. Совместно с Министерством инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области (Варич А.С.), органами местного самоуправления, общественными организациями организовать доставку предметов первой необходимости (продуктов питания, лекарственных препаратов, медицинских изделий) одиноко проживающим лицам старше 65 лет с компенсацией расходов на доставку за счет средств областного бюджета.

10.3. Обеспечить оперативное взаимодействие с гражданами, соблюдающими режим самоизоляции, в том числе через горячую линию Мурманской области 8-800-222-51-00 или (8152) 39-99-99.

10.4. Обеспечить оказание гражданам, соблюдающим режим самоизоляции, социальной помощи, в том числе с учетом их запросов, поступающих на горячую линию.

10.5. Обеспечить доставку гражданам, указанным в пункте 10.2 настоящего постановления, лекарственных препаратов, обеспечение которыми осуществляется по рецептам врачей бесплатно либо по льготным ценам, медицинских изделий, обеспечение которыми по рецептам врачей осуществляется бесплатно.

10.6. Организовать и обеспечить проведение лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) социальных работников подведомственных учреждений социального обслуживания, непосредственно осуществляющих обслуживание граждан.

11. Министерству образования и науки Мурманской области (Головина А.Г.):

11.1. Организовать с 08.06.2020 проведение консультаций для обучающихся 11 (12) классов по подготовке к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий или по индивидуальному учебному плану в общеобразовательных организациях Мурманской области, обеспечив исполнение запрета нахождения учащихся в образовательной организации.

11.2. Организовать проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в соответствии с расписанием, утвержденным Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, с соблюдением противоэпидемических мер, рекомендованных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в пунктах проведения экзамена.

11.3. Организовать реализацию образовательных программ среднего профессионального образования, дополнительных профессиональных программ, основных программ профессионального обучения:

- с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий или по индивидуальному учебному плану при организации теоретического обучения;

- в помещениях мастерских, лабораторий, учебно-производственных участков и на полигонах в соответствии с календарным учебным графиком с учетом методических рекомендаций Министерства просвещения Российской Федерации от 07.05.2020 № ГД-365/05.

11.4. Организовать на базе профессиональных образовательных организаций Мурманской области:

- проведение промежуточной, итоговой и/или государственной итоговой аттестаций обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения в соответствии с календарным учебным графиком с соблюдением всех необходимых противоэпидемических мер и требований законодательства;

- проведение приемной кампании с соблюдением всех необходимых противоэпидемических мер и требований законодательства.

11.5. Продолжить проведение конкурса среди образовательных . организаций, находящихся на территории Мурманской области, на лучшую практику дистанционного обучения.

11.6. Осуществлять мониторинг обеспечения деятельности дошкольных образовательных организаций.

11.7. Продолжить работу совместно с органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, в подведомственных организациях дополнительного образования по реализации дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, обеспечив исполнение запрета нахождения в образовательной организации обучающихся.

11.8. Совместно с органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, обеспечить проведение лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) за счет средств областного бюджета работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, лиц, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в пунктах проведения экзамена и региональном центре обработки информации.

12. Министерству культуры Мурманской области (Гоман Е.В.) совместно с органами местного самоуправления организовать и обеспечить проведение лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) за счет средств областного бюджета работников государственных областных и муниципальных учреждений культуры: библиотек и музеев.

13. Министерству внутренней политики Мурманской области (Леонова В.В.) совместно с органами местного самоуправления организовать и обеспечить проведение лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) за счет средств областного бюджета волонтеров, осуществляющих на территории соответствующих муниципальных образований Мурманской области деятельность по приобретению, доставке лекарств, продуктов и товаров первой необходимости отдельным категориям граждан.

14. Министерству спорта и молодежной политики Мурманской области (Клебанов Д.В.) совместно с органами местного самоуправления организовать и обеспечить проведение лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) за счет средств областного бюджета работников государственных областных и муниципальных учреждений, реализующих программы спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки.

15. Заместителю Губернатора Мурманской области Филиппову Д.Д.:

15.1. Организовать мониторинг ситуации на продовольственном рынке Мурманской области в части наличия запаса основных видов продовольствия на объектах торговли, в том числе с проведением на регулярной основе проверок наличия таких запасов.

15.2. Совместно с руководителями организаций, осуществляющих торговую деятельность (гипермаркетов, супермаркетов) и деятельность по предоставлению финансовых услуг (кредитных организаций), организовать и обеспечить на основании договора проведение лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) кассиров.

16. Государственной жилищной инспекции Мурманской области (Разживина З.В.) обеспечить контроль за своевременностью и качеством исполнения подпункта 19 пункта 3.2 Правил.

17. Органам местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области:

17.1. Обеспечить функционирование муниципальных оперативных штабов по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции на территории муниципальных образований Мурманской области, к задачам которых отнести в том числе анализ ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, и представление соответствующей информации в Межведомственный оперативный штаб еженедельно по пятницам, до 16.00, а при возникновении ситуации, требующей решений на региональном уровне, - незамедлительно.

17.2. Обеспечить работу дошкольных образовательных учреждений в следующих режимах:

- находящихся на территориях муниципальных образований Мурманской области город Кировск с подведомственной территорией, город Апатиты с подведомственной территорией, - с 22.06.2020 в режиме дежурных групп дошкольных образовательных учреждений (численностью не более 12 человек);

- находящихся на территориях муниципальных образований город Мончегорск с подведомственной территорией, город Мурманск, Кольский район, ЗАТО город Североморск, - в режиме дежурных групп дошкольных образовательных учреждений (численностью не более 12 человек);

- находящихся на территориях иных муниципальных образований, - в обычном режиме функционирования.

17.3. Оказывать в пределах компетенции содействие гражданам в выполнении требований и рекомендаций, указанных в настоящем постановлении, Правилах.

17.4. Обеспечить исходя из эпидемиологической ситуации на территории муниципального образования создание условий для изоляции (обсервации) лиц, прибывших с эпидемически неблагополучной территории по новой коронавирусной инфекции COVID-19 и (или) контактировавших с заболевшим новой коронавирусной инфекцией COVID-19, в том числе создание обсерваторов, динамическое наблюдение за их состоянием здоровья, отбор биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию в установленные сроки в обсерваторах, отвечающих установленным требованиям и получивших соответствующее согласование Управления Роспотребнадзора по Мурманской области и Министерства здравоохранения Мурманской области.

17.5. Обеспечить организацию и контроль за своевременностью и качеством исполнения подпункта 21 пункта 3.2 Правил.

17.6. Определить муниципальными правовыми актами:

17.6.1. Порядок согласования выезда граждан к месту отдыха за пределами Мурманской области для граждан, не осуществляющих трудовую деятельность.

17.6.2. Порядок направления письменного предварительного уведомления о возобновлении (начале) деятельности на территории муниципального образования:

- салона красоты, парикмахерской, СПА-салона, косметического, косметологического салона;

- солярия, сауны, бани и иного объекта, в котором оказываются подобные услуги;

- спортивных объектов и сооружений, спортивных секций, фитнес-центров и других аналогичных объектов;

- детских развивающих центров, организаций, предоставляющих услуги дополнительного образования детей, в том числе в кружках;

17.6.3. Порядок организации развозной торговли (ярмарок).

Действие абзацев третьего - пятого подпункта 17.6.2 и пункта 17.6.3 не распространяется на органы местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области город Кировск с подведомственной территорией, город Апатиты с подведомственной территорией, город Мончегорск с подведомственной территорией, город Мурманск, Кольский район, ЗАТО город Североморск.

17.7. Совместно с Управлением МВД России по Мурманской области (Зайков В.Н.):

17.7.1 Обеспечить контроль безусловного соблюдения организациями, осуществляющими деятельность на территории муниципального образования, требований Правил.

17.7.2. Обеспечить контроль соблюдения гражданами, в отношении которых Правилами установлены требования о соблюдении режима самоизоляции, указанных требований.

18. Рекомендовать Управлению МВД России по Мурманской области (Зайков В.Н.):

18.1. Обеспечить контроль за соблюдением запретов и ограничений, установленных настоящим постановлением, решениями Межведомственного оперативного штаба, решениями рабочей группы Межведомственного оперативного штаба, в том числе соблюдения гражданами, иностранными гражданами, лицами без гражданства режима самоизоляции на дому (в месте нахождения), и в случае установления фактов его нарушения принимать меры, направленные на привлечение указанных лиц к ответственности, установленной законодательством.

18.2. Обеспечить охрану помещений обсерваторов, созданных в целях пресечения распространения на территории Мурманской области коронавирусной инфекции.

19. Проведение проверок в рамках регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 438 "Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

20. Рекомендовать Региональному отделению Общероссийского Общественного Движения "Народный Фронт "За Россию" во взаимодействии с исполнительными органами государственной власти Мурманской области организовать на территории Мурманской области общественный контроль соблюдения санитарно-эпидемиологических правил, запретов и ограничений, установленных настоящим постановлением, решениями Межведомственного оперативного штаба, решениями рабочей группы Межведомственного оперативного штаба.

21. Рекомендовать Управлению Роспотребнадзора по Мурманской области (Лукичева Л.А.) обеспечить контроль за исполнением гражданами, иностранными гражданами, лицами без гражданства постановлений о госпитализации, самоизоляции, обсервации, а в случае установления фактов их нарушения обращаться в суд в установленном порядке с заявлениями о недобровольной госпитализации, помещении на обсервацию таких граждан.

22. Капитану Морского порта Мурманск (Безукладов Э.Е.), Капитану морского порта Кандалакша (Бородачёв В.В.) с участием Управления Роспотребнадзора по Мурманской области (Лукичева Л.А.) обеспечить контроль соблюдения требования, установленного пунктом 2.9 Правил.

23. Рекомендовать Управлению МВД России по Мурманской области (Зайков В.Н.), Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Мурманской области (Хисматуллин Э.И.), Управлению Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Мурманской области (Каширский А.Н.), Командующему Северным Флотом ВМФ России (Моисеев А.А.), Пограничному управлению Федеральной службы безопасности Российской Федерации по западному арктическому району (Маслов С.В.) организовать исполнение и оказывать содействие при реализации мероприятий, проводимых Межведомственным оперативным штабом.

24. Рекомендовать Командующему Северным флотом ВМФ России (Моисеев А.А.) совместно с главами ЗАТО обеспечить проведение мероприятий, предусмотренных пунктом 2.7 Правил.

25. Установить, что распространение коронавирусной инфекции является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", который является обстоятельством непреодолимой силы.

26. Организациям, подведомственными исполнительным органам государственной власти, Мурманской области, органам местного самоуправления, осуществлять предоставление услуг, предполагающих контактирование с гражданами, с учетом положений Правил.

27. Исключить с учетом положений Правил проведение на территории Мурманской области досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан независимо от численности участников.

28. Разъяснения по применению положений настоящего постановления дает Межведомственный оперативный штаб или Рабочая группа Межведомственного оперативного штаба.

29. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.





Утверждены постановлением Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП

Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

1. Общие положения

Настоящие Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (далее - организации) при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее - Правила), устанавливают требования к поведению, обязательные для исполнения гражданами и организациями в условиях режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), направленные на защиту жизни и здоровья граждан, ликвидацию новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в окружающей среде, основанные на подходах разобщения граждан, минимизации контактов, не обусловленных жизненной необходимостью.

2. Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами, находящимися на территории Мурманской области

2.1. Граждане обязаны:

2.1.1. Использовать средства индивидуальной защиты (маски или респираторы) (далее - СИЗ) при нахождении в общественных помещениях, общественном транспорте, включая такси, на всех объектах розничной торговли, аптеках, в помещениях иных организаций независимо от формы собственности. При использовании СИЗ граждане обязаны соблюдать условия использования изделия, указанные в инструкции (при наличии таковой), а также следующие рекомендации:

- обязательная смена маски через два-три часа постоянного использования, смена респиратора или его фильтра;

- исключение повторного использования и какой-либо обработки одноразовых масок из нетканого материала;

- повторное использование многоразовой маски допускается только после проведения специальной обработки;

- утилизация использованных средств индивидуальной защиты осуществляется в герметично закрытых пакетах.

2.1.2. Соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

2.1.3. При появлении признаков инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) обращаться по номеру телефона 8-800-222-51-00 или (8152) 39-99-99 для получения инструкций о дальнейших действиях.

2.1.4. Соблюдать запреты, требования и ограничения, установленные на территориях закрытых административно-территориальных образований и иных муниципальных образований Мурманской области, въезд на которые ограничен в соответствии с постановлениями Правительства Мурманской области о введении ограничительных мероприятий.

2.1.5. Граждане в возрасте старше 65 лет и лица, имеющие заболевания согласно Перечню заболеваний (приложение № 1), обязаны соблюдать режим самоизоляции. Режим самоизоляции предусматривает обязанность граждан не покидать места жительства (пребывания), за исключением случаев:

1) следования в целях получения медицинской помощи, следования в пределах муниципального образования, являющегося местом жительства (пребывания) гражданина, к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена, а также следования к ближайшему крупному гипермаркету и (или) супермаркету, находящемуся в пределах муниципального образования, являющегося местом жительства (пребывания) гражданина.

В указанных случаях гражданин обязан иметь при себе пояснения, составленные им по установленной форме (приложение № 2).

2) выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места жительства (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

3) следования по вызову сотрудников правоохранительных органов, военных комиссариатов, прокуратуры, следователей, дознавателей, должностных лиц исполнительных органов государственной власти Мурманской области, Роспотребнадзора или в суд, за исключением лиц, имеющих подтвержденный или предварительно положительный результат анализов на коронавирус.

4) следования к месту проведения отпуска (отдыха) за пределами Мурманской области при наличии:

- проездных документов в случае следования воздушным или железнодорожным транспортом;

- приказа об отпуске или отпускного удостоверения для работающих граждан в случае следования автомобильным транспортом;

- согласования главы администрации муниципального образования, являющегося местом жительства (пребывания) гражданина, для граждан, не осуществляющих трудовую деятельность, в случае следования автомобильным транспортом.

5) следования гражданина и членов его семьи (родители, муж (жена), дети) в пределах территории Мурманской области от места жительства (пребывания) к месту нахождения загородных жилых строений, дачных, садовых, индивидуальных жилых домов, а также к месту нахождения земельных участков, предоставленных в целях ведения садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства (далее - дачные объекты), и обратно при наличии документов, подтверждающих право гражданина на дачный объект, и исключая многократные следования к объекту.

Настоящий подпункт не распространяется на случаи, когда дачный объект находится на территориях муниципальных образований с особым режимом, установленным постановлениями Правительства Мурманской области, за исключением территорий муниципальных образований Кандалакшский район и Терский район, где въезд гражданам к дачным объектам разрешен на основании документа, удостоверяющего личность и содержащего информацию о регистрации по месту жительства (месту пребывания) на территории Мурманской области, и правоустанавливающего документа на дачный объект.

6) осуществления любительского рыболовства с использованием маломерного судна при соблюдении условий, установленных пунктом 2.6 настоящих Правил.

Указанные случаи не распространяются на лиц, указанных в пунктах 2.2 - 2.3 настоящих Правил.

Требования настоящего пункта не распространяются на руководителей и сотрудников организаций и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для их функционирования, работников здравоохранения.

Лица в возрасте старше 65 лет, осуществляющие трудовую деятельность, вправе оформить листок нетрудоспособности в соответствии с Временными правилами оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 01.04.2020 №402.

2.1.6. Гражданам, выполняющим свои должностные обязанности продолжительное время в закрытых пространствах и имеющим массовый прямой контакт с населением (кассиры организаций, осуществляющих торговую деятельность (гипермаркеты, супермаркеты, объекты розничной торговли непродовольственными товарами площадью до 400 кв.м), а также организаций, предоставляющих финансовые услуги (кредитные организации), кондукторы, водители общественного транспорта, не имеющего конструктивного разграничения водительской кабины и салона, персонал обсерваторов, волонтеры, осуществляющие на территории муниципальных образований Мурманской области деятельность по приобретению, доставке лекарств, продуктов и товаров первой необходимости отдельным категориям граждан), по предложению работодателя осуществлять сдачу клинического материала для проведения лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19).

2.2. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие на территорию Мурманской области с территорий стран, где зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), если с момента пересечения ими границы Российской Федерации прошло менее 14 календарных дней, обязаны:

1) соблюдать постановления и предписания Главного государственного санитарного врача по Мурманской области, положения настоящих Правил;

2) незамедлительно сообщать о своем прибытии на территорию Российской Федерации, месте, датах пребывания на территориях иностранных государств, контактную информацию, в том числе об адресе места проведения самоизоляции:

- в случае прибытия железнодорожным и воздушным транспортом при получении информационных материалов (уведомление) в пунктах прибытия (вокзалы, аэропорты);

- в случае прибытия иными видами транспорта по номеру телефона 8-800-222-51-00 или (8152) 39-99-99.

3) обеспечить самоизоляцию по месту жительства (пребывания) на территории Мурманской области на срок 14 календарных дней со дня возвращения в Российскую Федерации. При отсутствии условий для самоизоляции по месту жительства (пребывания) на территории Мурманской области граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства подлежат медицинскому наблюдению в условиях обсерватора на территории Мурманской области.

4) при появлении клинических симптомов инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому с вызовом медицинского работника по месту нахождения без посещения медицинских организаций, в том числе посредством оставления обращения по номеру телефона 8-800-222-51-00 или (8152) 39-99-99.

5) при отсутствии клинических симптомов инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) на 10-й день самоизоляции сдать анализ на коронавирусную инфекцию (COVID-19) по месту проведения самоизоляции;

Требования подпунктов 3 и 5 настоящего пункта не распространяются на лиц, являющихся членами экипажей судов, возвращающихся (списывающихся) в порты Мурманск и Кандалакша, при одновременном соблюдении следующих условий:

- судно находилось в море 14 календарных дней и более;

- судно не имело контактов с берегом, в том числе иностранным, и иными лицами, в том числе иностранными гражданами и лицами без гражданства, прибывшими с территорий, где зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в течение 14 календарных дней до даты прибытия в порты Мурманск и Кандалакша;

- по прибытии в порты Мурманск и Кандалакша судно и члены экипажа прошли в установленном порядке необходимые проверочные процедуры, в том числе сотрудниками Управления Роспотребнадзора по Мурманской области;

- по прибытии в порты Мурманск и Кандалакша работодателем обеспечено проведение анализа на коронавирусную инфекцию (COVID-19), по результатам которого членом экипажа получен отрицательный результат.

Требования подпунктов 2, 3 и 5 настоящего пункта не распространяются на лиц, являющихся водителями транспортных средств, осуществляющих перевозки экипажей судов в международном сообщении при одновременном соблюдении следующих условий:

- по прибытии на территорию Мурманской области работодателем обеспечено проведение анализа на коронавирусную инфекцию (COVID-19), по результатам которого получен отрицательный результат;

- необходимость совершения повторного рейса возникла ранее истечения 14 календарных дней с момента последнего пересечения границы Российской Федерации.

2.3. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие на территорию Мурманской области с территорий других субъектов Российской Федерации любыми видами транспорта, обязаны:

1) незамедлительно сообщать о своем прибытии на территорию Мурманской области, месте, датах пребывания на территориях других субъектов Российской Федерации, контактную информацию, в том числе об адресе места проведения самоизоляции:

- в случае прибытия железнодорожным и воздушным транспортом при получении информационных материалов (уведомление) в пунктах прибытия (вокзалы, аэропорты);

- в случае прибытия иными видами транспорта по номеру телефона 8-800-222-51-00 или (8152) 39-99-99.

2) обеспечить самоизоляцию по месту жительства (пребывания) на территории Мурманской области на срок 14 календарных дней с момента прибытия. При отсутствии условий для самоизоляции по месту жительства (пребывания) граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства подлежат медицинскому наблюдению в условиях обсерватора на территории Мурманской области.

3) уведомить работодателя о необходимости соблюдения режима самоизоляции в целях решения вопроса о переводе на дистанционный режим работы, а в случае невозможности такого перевода - о ином способе, позволяющем обеспечить соблюдение режима самоизоляции, в рамках трудового законодательства.

4) при появлении клинических симптомов инфекционного заболевания - (повышенная температура тела, кашель и др.) обратиться по номеру телефона 8-800-222-51-00 или (8152) 39-99-99 для получения инструкций о дальнейших действиях.

5) при отсутствии клинических симптомов инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) на 10-й день самоизоляции сдать анализ на коронавирусную инфекцию (COVID-19) по месту проведения самоизоляции.

Лабораторное исследование осуществляется за счет средств областного бюджета.

2.4 Требования подпунктов 2, 3 и 5 пункта 2.3 Правил не распространяются на граждан, которые:

1) непосредственно (не позднее трех дней без учета времени нахождения в пути) перед прибытием на территорию Мурманской области находились на изоляции в условиях обсерватора в течение 14 календарных дней - при наличии справки, выданной администрацией обсерватора.

Справка оформляется на бланке организации, на базе которой развернут обсерватор, за подписью руководителя или иного уполномоченного лица, с обязательным указанием следующих сведений: место нахождения обсерватора, фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, паспортные данные, период нахождения на изоляции, дата отрицательного результата анализа на новую коронавирусную инфекцию (COVID -19);

2) сдали биологический материал для лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) по прибытии на территорию Мурманской области в пунктах прибытия железнодорожным или воздушным транспортом (в случае организации забора биологического материала в указанных пунктах) либо по месту жительства в течение первых трех дней со дня прибытия на территорию Мурманской области, по результатам которого получен отрицательный результат исследования. До получения результата исследования граждане обязаны находиться на самоизоляции по месту жительства (пребывания) на территории Мурманской области. Лабораторное исследование осуществляется за счет средств областного бюджета;

3) до прибытия на территорию. Мурманской области перенесли коронавирусную инфекцию - при наличии подтверждающего документа, выданного медицинской организацией (выписка из медицинской карты стационарного больного, справка медицинской организации, в которой гражданин проходил лечение в амбулаторных условиях или выписка из медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях).

Справка оформляется в произвольной форме с проставлением штампа медицинской организации или на бланке медицинской организации, подписывается врачом, заверяется личной печатью врача и печатью медицинской организации с обязательным указанием следующих сведений: фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, сведения о факте прохождения гражданином лечения в связи с выявленным заболеванием -новая коронавирусная инфекция (COVID-19), дата выдачи справки;

4) являются членами экипажей морских судов, прибывающими на территорию Мурманской области с целью смены экипажей морских судов и дальнейшего убытия за пределы Мурманской области в течение 24 часов со дня прибытия на территорию Мурманской области;

5) прибывают на территорию Мурманской области в связи с исполнением ими обязательств, основанных на трудовых или иных договорах в интересах физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Мурманской области, и убывают с территории Мурманской области в течение 72 часов;

6) прибывают на территорию Мурманской области в составе организованной группы для исполнения трудовых обязанностей в организациях, указанных в подпунктах 23-25 пункта 3.2 Правил.

При нахождении на территории Мурманской области граждане, указанные в подпунктах 4-6 настоящего пункта обязаны исключить контакты, не связанные со служебной необходимостью.

2.5. На лиц, прибывающих на территорию Мурманской области в связи с исполнением ими должностных (служебных) обязанностей в организациях, осуществляющих деятельность в сфере, предотвращения и ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, не распространяются требования об обеспечении режима самоизоляции.

Указанные лица допускаются к работе только после получения отрицательного результата лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), биологический материал для которого сдан не ранее двух дней до прибытия на территорию Мурманской области или незамедлительно (в течение суток) после прибытия.

2.6. Использование гражданами, место проживания (пребывания) которых находится на территории Мурманской области, маломерных судов допускается при одновременном соблюдении следующих условий:

1) наличие у гражданина регистрации по месту жительства (пребывания) на территории муниципального образования Мурманской области, где предполагается осуществлять использование маломерного судна;

2) использование маломерного судна исключительно для осуществления любительского рыболовства;

3) наличие письменного согласования главы администрации муниципального образования, на территории которого проживает (пребывает) гражданин, содержащего указание на срок его действия;

4) отсутствие у гражданина (граждан), планирующего (планирующих) использовать маломерное судно, признаков простудного заболевания при каждом факте его использования;

5) соблюдение гражданами при фактическом использовании маломерного судна условия о социальном дистанцировании и ношении средств индивидуальной защиты (маски, перчатки);

6) сокращенное в два раза количество лиц, максимально допустимое для нахождения на борту маломерного судна в соответствии с его техническими характеристиками.

2.7. Граждане, въезжающие на территорию закрытых административно-территориальных образований Мурманской области (далее - ЗАТО), обязаны проходить обязательную бесконтактную термометрию на контрольно-пропускных пунктах.

При выявлении у граждан температуры тела 37 градусов и выше или признаков простудного заболевания (повышенная температура, кашель и др.) информация об этом передается в ближайшую медицинскую организацию для получения инструкций о дальнейших действиях.

2.8. Граждане, являющиеся родителями (законными представителями) лиц, не достигших возраста 16 лет, обязаны обеспечить соблюдение указанными лицами настоящих Правил.

2.9. Сход на берег членам экипажей всех судов, прибывших из иностранных государств в порты Мурманск и Кандалакша, осуществлять с учетом положений настоящих Правил, постановления Главного государственного санитарного врача Мурманской области от 18.03.2020 № 1.

3. Правила, обязательные для исполнения организациями, осуществляющими деятельность на территории Мурманской области

3.1. Приостановить до особого указания:

1) работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, кальянных, закусочных и иных организаций общественного питания, за исключением:

- обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких организаций;

- доставки заказов при условии ее осуществления способом, исключающим риски инфицирования COVID-19, и с использованием курьерами средств индивидуальной защиты (перчатки, маска);

- организаций общественного питания, организующих питание работников предприятий и учреждений, при условии согласования условий такой деятельности с Управлением Роспотребнадзора по Мурманской области.

Указанные исключения не распространяются на работу с использованием нестационарных торговых объектов.

2) работу торговых центров, торгово-развлекательных центров, иных объектов розничной торговли, за исключением:

- гипермаркетов;

- организаций, осуществляющих продажу автомобилей;

- аптек и аптечных пунктов;

- специализированных объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на услуги мобильной связи и их оплата;

- объектов развозной торговли (в том числе ярмарок), организуемой в порядке, установленном главой администрации муниципального образования (за исключением таких объектов, расположенных на территориях муниципальных образований Мурманской области город Кировск с подведомственной территорией, город Апатиты с подведомственной территорией, город Мончегорск с подведомственной территорией, город Мурманск, Кольский район, ЗАТО город Североморск);

- объектов розничной торговли продовольственными товарами;

- объектов торговли непродовольственными товарами, в том числе не имеющих отдельного входа, реализующих товары первой необходимости, включенные в Перечень непродовольственных товаров первой необходимости (далее - Перечень) (приложение № 3);

- объектов розничной торговли непродовольственными товарами общей площадью не более 400 кв.м, имеющих отдельный вход с улицы (за исключением таких объектов, расположенных в муниципальных образованиях город Кировск с подведомственной территорией, город Апатиты с подведомственной территорией, город Мурманск, Кольский район, ЗАТО город Североморск, для которых общая площадь объекта не может превышать 50 кв.м), с обязательным исполнением санитарно -противоэпидемических мероприятий;

- пунктов выдачи заказов, в том числе расположенных в помещениях соответствующих торговых центров, торгово-развлекательных центров.

Данное ограничение не распространяется на случаи осуществления продажи товаров дистанционным способом при условии их доставки потребителю способом, исключающим риски инфицирования COVID-19, и с использованием курьерами средств индивидуальной защиты (перчатки, маска).

При реализации организациями, осуществляющими торговую деятельность, непродовольственных товаров, входящих хотя бы в одну группу товаров, указанных в Перечне, при условии, что продажа таких товаров осуществлялась ими до 31.03.2020, вправе реализовывать также товары, не включенные в Перечень.

3) работу соляриев, саун, бань и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, на территориях муниципальных образований Мурманской области город Кировск с подведомственной территорией, город Апатиты с подведомственной территорией, город Мончегорск с подведомственной территорией, город Мурманск, Кольский район, ЗАТО город Североморск, за исключением осуществления доставки реализуемых ими товаров способом, исключающим риски инфицирования COVID-19, и с использованием - курьерами средств индивидуальной защиты (перчатки, маска);

4) деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений;

5) деятельность спортивных объектов и сооружений, спортивных секций, фитнес-центров и других аналогичных объектов с массовым посещением людей вне зависимости от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы на территориях муниципальных образований Мурманской области город Кировск с подведомственной территорией, город Апатиты с подведомственной территорией, город Мончегорск с подведомственной территорией, город Мурманск, Кольский район, ЗАТО город Североморск, за исключением оказания услуг или проведения занятий в режиме онлайн-трансляции, исключающие присутствие граждан, не являющихся сотрудниками соответствующих организаций;

6) деятельность аквапарков, бассейнов и других аналогичных объектов с массовым посещением людей вне зависимости от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

7) деятельность организаций, предоставляющих услуги дополнительного образования детей, в том числе в кружках на территориях муниципальных образований Мурманской области . город Кировск с подведомственной территорией, город Апатиты с подведомственной территорией, город Мончегорск с подведомственной территорией, город Мурманск, Кольский район, ЗАТО город Североморск, за исключением оказания услуг или проведения занятий в режиме онлайн-трансляции, исключающие присутствие граждан, не являющихся сотрудниками соответствующих организаций;

8) деятельность государственных областных и муниципальных учреждений, реализующих программы спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, находящихся на территориях муниципальных образований Мурманской области город Кировск с подведомственной территорией, город Апатиты с подведомственной территорией, город Мончегорск с подведомственной территорией, город Мурманск, Кольский район, ЗАТО город Североморск.

9) оказание услуг в организациях культурно-досугового типа независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, очное обслуживание граждан в архивах, проведение досуговых мероприятий, а также очное обслуживание граждан в библиотеках и музеях, расположенных в муниципальных образованиях город Мурманск, Кольский район, город Апатиты с подведомственной территорией, город Кировск с подведомственной территорией, ЗАТО город Североморск.

Обслуживание посетителей в иных учреждениях культуры должно осуществляться с учетом норм социального дистанцирования из расчета 1 человек на 2 кв. м площади зала обслуживания;

10) распространение рекламных печатных материалов посредством передачи из рук в руки;

11) деятельность пансионатов, домов отдыха, санаторно-курортных организаций (санаториев), санаторно-оздоровительных детских лагерей круглогодичного действия, гостиниц, хостелов, турбаз и иных аналогичных объектов, предоставляющих гостиничные услуги, услуги по проживанию, организации отдыха, расположенных на территории Мурманской области, за исключением:

- когда такие объекты используются под обсервацию или на указанных объектах работодателями организовано централизованное прохождение гражданами режима самоизоляции, если такой режим не может быть обеспечен гражданином по месту его жительства или пребывания на территории Мурманской области;

исполнения заключенных государственных контрактов с Министерством труда и социального развития Мурманской области, при этом услуги по отдыху и оздоровлению отдельных категорий граждан должны оказываться в соответствии с разъяснениями Роспотребнадзора.

- размещения лиц, находящихся в служебных поездках, служебных командировках, привлекаемых к работе вахтовым методом.

В отношении лиц, уже проживающих в организациях, указанных в настоящем подпункте:

- обеспечить условия для их самоизоляции и проведения необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления;

- организовать питание данных лиц непосредственно в зданиях их проживания в соответствии с разъяснениями Роспотребнадзора.

12) использование технических сооружений, обеспечивающих функционирование горнолыжных трасс, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере организации спорта, отдыха и развлечений, включая занятия зимними видами спорта;

3.2. Правила, обязательные для исполнения организациями и индивидуальными предпринимателями: .

1) запрещено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан независимо от численности участников, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан;

2) обеспечить соблюдение воздушно-теплового режима, режима проветривания и обеззараживания воздуха, проведение регулярной уборки и профилактической дезинфекции в помещениях, соблюдение работниками организации правил респираторной гигиены, рекомендаций медицинских работников, минимизацию рисков передачи сезонных респираторных инфекций от одного человека к другому;

3) обеспечить контроль за допуском к работе:

- граждан, указанных в пункте 2.3, подпункте 2 пункта 2.4, -исключительно при наличии документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19);

- граждан, указанных в подпункте 1 пункта 2.4, - при наличии справки о нахождении на изоляции в условиях обсерватора непосредственно перед прибытием на территорию Мурманской области;

- граждан, указанных в подпункте 3 пункта 2.4, - при наличии подтверждающего документа;

4) воздержаться от направления работников в служебные командировки, применять преимущественно дистанционный формат исполнения должностных обязанностей работников;

5) обеспечить перевод на дистанционный режим исполнения трудовых (служебных) обязанностей работника, являющегося одним из родителей (законных представителей) ребенка - инвалида в возрасте до 18 лет, а также работника, обязанного соблюдать режим самоизоляции в соответствии с подпунктом 2.1.5 или пунктом 2.3 Правил, а в случае невозможности такого перевода - решить вопрос иным способом, позволяющим обеспечить соблюдение работником режима самоизоляции, в . рамках трудового законодательства;

6) осуществлять мероприятия, направленные на выявление работников с признаками простудного заболевания (повышенная температура, кашель, и др.), в том числе посредством бесконтактной термометрии, и недопущение нахождения таких сотрудников на рабочих местах, при выявлении таких сотрудников - незамедлительно обратиться по номеру телефона 8-800-222-51-00 или (8152) 39-99-99 для получения инструкций о дальнейших действиях. При необходимости обеспечить доставку заболевшего работника в медицинскую организацию способом, исключающим контактирование заболевшего с третьими лицами;

7) ограничить проведение мероприятий, предусматривающих совместное присутствие участников,. и активизировать внедрение дистанционных способов проведения собраний, совещаний и иных подобных мероприятий с использованием сетей связей общего пользования;

8) оказывать содействие работникам, в том числе имеющим несовершеннолетних детей, по соблюдению запретов и ограничений, установленных настоящими Правилами;

9) при поступлении запроса Управления Роспотребнадзора по Мурманской области незамедлительно представлять информацию обо всех контактах работника, заболевшего коронавирусной инфекцией, в связи с исполнением им трудовых функций;

10) при поступлении информации от Управления Роспотребнадзора по Мурманской области о заболевании работника коронавирусной инфекцией организовать проведение дезинфекции помещений, где находился указанный заболевший работник;

11) проводить среди работников информационно-разъяснительную работу по вопросу предотвращения и недопущения распространения коронавирусной инфекции;

12) исключить обязательное тестирование работников на предмет употребления алкоголя (за исключением предсменных и (или) предрейсовых медицинских осмотров) с использованием анализаторов концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе (алкотестеров, алкометров);

13) при наличии возможности перемещать работников организации из дома до работы и обратно без использования общественных видов транспорта;

14) обеспечить на основании договора проведение лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) в отношении кассиров организаций, осуществляющих торговую деятельность (гипермаркеты, супермаркеты, объекты розничной торговли непродовольственными товарами площадью до 400 кв.м), а также организаций, предоставляющих финансовые услуги (кредитные организации);

15) организациям, осуществляющим деятельность в сфере торговли:

- обеспечить размещение на территориях объектов торговли информации о мерах по профилактике распространения коронавирусной инфекции, а также о необходимости обязательного использования СИЗ в торговом зале;

- не допускать примерку одежды в объекте розничной торговли;

- не допускать нахождение в торговом зале граждан без СИЗ. При попытке прохода посетителя без СИЗ осуществлять его информирование о необходимости соблюдения обязательных требований и об ответственности за их нарушение. В случае несогласия посетителя исполнять установленные требования об обязательном использовании СИЗ представитель организации торговли вправе вызвать представителей органов внутренних дел для пресечения нарушения и составления протокола;

- ограничить количество покупателей, одновременно находящихся в торговом зале объектов розничной торговли непродовольственными товарами, из расчета 1 человек на 2 кв. м площади торгового зала.

16) предоставление государственных и иных услуг в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Мурманской области, за исключением услуг, предоставление которых может осуществляться исключительно в помещениях многофункциональных центров, при соблюдении следующих условий:

- обязательная предварительная запись заявителей;

применение сотрудниками многофункциональных центров и предоставление заявителям при входе в помещение многофункционального центра средств индивидуальной защиты (перчатки, маска);

- количество окон приема-выдачи, ведущих прием заявителей, не должно превышать 80% от общего количества имеющихся окон приема-выдачи документов;

- рабочие места сотрудников многофункциональных центров должны располагаться с учетом соблюдения режима социального дистанцирования не менее 2 метров;

- одновременное нахождение в помещение не более 10 человек с учетом сотрудников многофункционального центра;

- соблюдение заявителями социального дистанцирования не менее 2 метров друг от друга;

- отсутствие у заявителя признаков простудного заболевания;

- осуществление влажной уборки помещений многофункциональных центров не менее 2 раз в день во время перерыва с использованием бытовых моющих средств и дезинфекционных мероприятий.

Государственные и иные услуги, предоставление которых возможно с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, предоставляются исключительно в электронной форме.

17) организациям, предоставляющим коммунальные услуги:

- не применять к гражданам, находящимся. на самоизоляции, проходящим обследование и (или) лечение в медицинской организации в связи с подозрением на наличие коронавирусной инфекции либо ее выявлением, мер ответственности за несвоевременное исполнение ими обязательств по оплате за жилое помещение, коммунальные услуги, а также обеспечить продолжение предоставления соответствующих услуг в указанный период.

Наличие задолженности по внесению платы за жилое помещение, коммунальные услуги, в указанный период не учитывается при принятии решения о предоставлении (при предоставлении) субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

не приостанавливать и не ограничивать предоставление коммунальных услуг организациям, индивидуальным предпринимателям, сфера деятельности которых отнесена в соответствии с федеральным или региональным перечнями к отраслям экономики, в наибольшей степени пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.

18) организациям, предоставляющим услуги связи, начисление платы за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, не применять к гражданам, находящимся на самоизоляции, проходящим обследование и (или) лечение в медицинской организации в связи с подозрением на наличие коронавирусной инфекции либо ее выявлением, мер ответственности за несвоевременное исполнение ими обязательств по оплате взносов за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме и услуги связи, а также обеспечить продолжение предоставления соответствующих услуг в указанный период.

Наличие задолженности по внесению платы за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в указанный период не учитывается при принятии решения о предоставлении (при предоставлении) субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

19) организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, оказывающим услуги и (или) выполняющим работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах:

осуществлять еженедельно дезинфекцию помещений в многоквартирном доме, не являющихся частями квартир и предназначенных для обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме, а именно межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, коридоры, а также расположенные в таких помещениях поручни, перила, дверные ручки, кнопки (включая кнопки панели домофона), выключатели, клапаны мусоропроводов, почтовые ящики, двери помещений общего пользования и других контактных поверхностей помещений общего пользования;

- осуществлять еженедельно дезинфекцию объектов, предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома, расположенных в границах земельного участка, на которым расположен многоквартирный дом, включая детские и спортивные площадки, лавочки, урны;

- при проведении дезинфекции применять зарегистрированные в установленном порядке и допущенные к применению в Российской Федерации дезинфицирующие средства в соответствии с инструкциями по применению конкретных средств в режимах, эффективных при вирусных инфекциях;

- обеспечить лиц, привлекаемых к осуществлению дезинфекционных мероприятий, специальной одеждой, влагонепроницаемыми перчатками (одноразовые или многократного применения), средствами индивидуальной защиты органов дыхания (респиратор), глаз (очки);

обеспечить заблаговременное информирование населения о проведении дезинфекционных мероприятий.

20) организациям, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки.

21) организациям, осуществляющим обслуживание объектов внешней среды, формирующих инфраструктуру населенных пунктов:

- осуществлять еженедельно дезинфекцию открытых пространств: территорий, наружных поверхностей зданий и объектов - тротуаров, скамеек, площадок у входа, наружных двери, поручней, малых архитектурных форм, урн вблизи и в местах массового скопления людей (аэропортов, вокзалов, торговых центров, рынков, объектов проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий, городских парков и т.п.); остановочных площадок и павильонов для общественного транспорта, подземных и надземных переходов; наружных поверхностей торговых палаток и киосков, общественных туалетов; терминалов билетных, банковских, парковочных и других объектов;

- при проведении дезинфекции применять зарегистрированные в установленном порядке и допущенные к применению в Российской Федерации дезинфицирующие средства в соответствии с инструкциями по применению конкретных средств в режимах, эффективных при вирусных инфекциях;

- обеспечить лиц, привлекаемых к осуществлению дезинфекционных мероприятий, специальной одеждой, влагонепроницаемыми перчатками (одноразовые или многократного применения), средствами индивидуальной защиты органов дыхания (респиратор), глаз (очки).

22) организации, деятельность которых связана с предоставлением услуг населению, в том числе услуг доставки курьерами, а также организации, осуществляющие деятельность в сфере торговли, обязаны:

- обеспечить использование работниками на рабочих местах средств индивидуальной защиты - маска медицинская (одноразовая или многоразовая) со сменой каждые 3 часа и перчатки, за исключением водителей транспортных средств, имеющих конструктивное разграничение водительской кабины и салона;

- обеспечить контроль за использованием работниками средств индивидуальной защиты;

организовать при входе места обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (с содержанием этилового спирта не менее 70% по массе, изопропилового не менее 60% по массе), в том числе с установлением дозаторов; парфюмерно-косметической продукцией (жидкости, лосьоны, гели, с аналогичным содержанием спиртов) или дезинфицирующими салфетками;

- организовать прием пищи в специально отведенном помещении, оборудованном раковиной для мытья рук или дозатором для обработки рук кожным антисептиком;

обеспечить наличие пятидневного запаса средств индивидуальной защиты (перчатки, маска), дезинфицирующих и моющих средств.

23) организациям, привлекающим работников для работы из других субъектов Российской Федерации, что предполагает осуществление работниками трудового процесса вне места постоянного их проживания (вахтовый метод, командировка и др.), а также организациям, осуществляющим смену экипажей морских судов (с учетом положений пункта 2.4 Правил), руководствоваться следующими правилами:

- письменно согласовывать прибытие таких работников в организацию с Рабочей группой Межведомственного оперативного штаба не позднее чем за 5 рабочих дней до предполагаемой даты прибытия работников на территорию Мурманской области с указанием даты, места прибытия, количества работников, из какого субъекта Российской Федерации или страны прибывают, маршрута следования, способа и порядка доставки работников, места их пребывания на территории Мурманской области, цели прибытия. Рабочая группа Межведомственного оперативного штаба вправе при необходимости запросить у организации дополнительную информацию по данному вопросу;

- обеспечить на основании договора размещение работников, прибывших на территорию Мурманской области, в отдельно стоящем здании (части здания) (далее - объект) для прохождения централизованной самоизоляции;

- обеспечить на основании договора круглосуточную охрану объекта, исключающую возможность покидания объекта работниками, находящимися на самоизоляции;

- обеспечить на основании договора проведение первичного медицинского осмотра прибывших работников в день их прибытия или не позднее следующего дня после прибытия, а также организацию круглосуточного медицинского наблюдения работников, находящихся на самоизоляции на объекте;

- обеспечить на основании договора питание работников, находящихся на самоизоляции на объекте;

- обеспечить на основании договора проведение ежедневной дезинфекции объекта;

- обеспечить централизованную доставку прибывших работников к месту самоизоляции;

- обеспечить на основании договора проведение лабораторного исследования прибывших работников на COVID-19 на 10-й день их пребывания на самоизоляции;

- самоизоляция прибывших работников завершается:

на 15-й календарный день со дня их прибытия на территорию Мурманской области при условии получения отрицательного результата лабораторного исследования работников на COVID-19. С этого момента прибывшие работники вправе приступить к работе на территории Мурманской области;

до истечения 15-го календарного дня в случае убытия с территории Мурманской области при условии письменного согласования убытия с Рабочей группой Межведомственным оперативным штабом.

Время простоя в связи с нахождением на самоизоляции оплачивается в порядке, установленном трудовым законодательством.

24) организациям, привлекающим работников для работы из других субъектов Российской Федерации, что предполагает полную одномоментную смену всего персонала вахты, исключающую контактирование со сменяемым персоналом и привлечение дополнительных работников вахты:

- письменно согласовывать прибытие таких работников в организацию с Рабочей группой Межведомственного оперативного штаба не позднее чем за 5 рабочих дней до предполагаемой даты прибытия работников на территорию Мурманской области с указанием даты, места прибытия, количества работников, из какого субъекта Российской Федерации или страны прибывают, маршрута следования, способа и порядка доставки работников, места их пребывания на территории Мурманской области, цели прибытия. Рабочая группа Межведомственного оперативного штаба вправе при необходимости запросить у организации дополнительную информацию по данному вопросу;

- обеспечивать централизованную доставку прибывших работников к месту работы и проживания;

- организовать режим труда и отдыха работников, в том числе приема пищи, исключающий любые контакты работников с гражданами, не являющимися персоналом вахты;

- обеспечить на основании договора размещение работников, прибывших на территорию Мурманской области в отдельно стоящем здании (части здания) (далее - объект);

обеспечить на основании договора охрану объекта и места производства работ, исключающую возможность покидания объекта работниками;

- обеспечить на основании договора проведение ежедневной дезинфекции объекта;

- обеспечивать ежедневную дезинфекцию транспортных средств, предназначенных для доставки рабочих от места проживания до места проведения работ.

25) организациям, привлекающим работников для работы из других субъектов Российской Федерации, что предполагает частичную смену персонала вахты либо привлечение дополнительных работников вахты и осуществление работниками трудового процесса на территории Мурманской области, за исключением случаев, когда организацией выбран способ перемещения работников, предусмотренный подпунктом 23 пункта 3.2 настоящих Правил:

- письменно согласовывать прибытие таких работников в организацию с Рабочей группой Межведомственного оперативного штаба не позднее чем за 5 рабочих дней до предполагаемой даты прибытия работников на территорию Мурманской области с указанием даты, места прибытия, количества работников, из какого субъекта Российской Федерации или страны прибывают, маршрута следования, способа и порядка доставки работников, места их пребывания на территории Мурманской области, цели прибытия. Рабочая группа Межведомственного оперативного штаба вправе при необходимости запросить у организации дополнительную информацию по данному вопросу;

- обеспечить нахождение работников на самоизоляции не менее 14 календарных дней непосредственно перед их отъездом в Мурманскую область;

- обеспечить проведение работникам лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и получение отрицательного результата исследования не ранее чем за 2 дня до дня их отъезда в Мурманскую область;

- обеспечить централизованную доставку работников на территорию Мурманской области к месту работы и проживания, минимизировав контакты с третьими лицами (чартерные авиарейсы, отдельные железнодорожные вагоны, автотранспорт и другое);

- обеспечить дезинфекцию транспортных средств, используемых для централизованной доставки работников;

- организовать режим труда и отдыха работников, в том числе приема пищи, исключающий любые контакты работников с гражданами, не являющимися персоналом вахты;

- обеспечить обособленное размещение работников вахты;

- обеспечить на основании договора охрану места производства работ, исключающую возможность покидания объекта работниками;

- обеспечить проведение ежедневной дезинфекции места проживания работников вахты.

По ходатайству работодателя и с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки Рабочая группа Межведомственного оперативного штаба вправе принять решение об изменении условий прибытия работников, указанных в настоящем подпункте, и допуска их к работе в соответствии с пунктом 2.4 Правил.

26) религиозным организациям, осуществляющим деятельность на территории Мурманской области, принять меры, направленные на соблюдение санитарно-эпидемиологических правил при проведении религиозных обрядов, церемоний и иных культовых мероприятий, в том числе с использованием предметов культового назначения, в помещениях, зданиях, сооружениях и иных местах и объектах, специально предназначенных для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания.

27) страховым медицинским организациям выполнять действия, направленные на обеспечение граждан Мурманской области полисами обязательного медицинского страхования, защиту прав застрахованных граждан и финансирование медицинских организаций за оказанную медицинскую помощь, предусмотрев возможность обеспечения доставки полиса застрахованному гражданину способом, исключающим риски инфицирования COVID-19, и с использованием курьерами средств индивидуальной защиты (перчатки, маска).

28) оказание услуг автомобильными школами (далее - автошколы) осуществляется при соблюдении следующих условий:

- обязательная предварительная дистанционная запись;

- применение сотрудниками автошкол и предоставление гражданам при входе в помещение автошколы средств индивидуальной защиты (перчатки, маска);

- отсутствие у сотрудников автошкол и граждан признаков инфекционного заболевания (повышенная температура, кашель и др.);

- проведение теоретических занятий с гражданами исключительно с применением обучающей программы дистанционного обучения;

- проведение практических занятий по вождению учебного автомобиля при условии нахождения в салоне автомобиля одного учащегося и одного инструктора, обеспеченных средствами индивидуальной защиты (перчатки, маска);

- осуществление влажной уборки помещений автошкол не менее 2 раз в день, влажной уборки салона учебного автомобиля - после каждой поездки с учащимся с обязательным использованием бытовых моющих средств и дезинфекционных мероприятий.

29) организациям, осуществляющим регулярные перевозки городским электрическим и автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным и межмуниципальным маршрутам:

- обеспечить информирование граждан о необходимости обязательного использования СИЗ в общественном транспорте;

- не допускать нахождение в салонах транспортных средств граждан без СИЗ. При попытке совершения поездки гражданином без СИЗ осуществлять его информирование о необходимости соблюдения обязательных требований и об ответственности за их нарушение. В случае несогласия гражданина исполнять установленные требования об обязательном использовании СИЗ перевозчик вправе вызвать представителей органов внутренних дел для пресечения нарушения и составления протокола.

обеспечить на основе договора проведение лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) водителей указанных транспортных средств, не имеющих конструктивного разграничения водительской кабины и салона, и кондукторов.

30) салоны красоты, парикмахерские, СПА-салоны, косметические, косметологические салоны осуществляют деятельность при соблюдении следующих условий:

- обеспечения проведения на основе договора лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) работников указанных объектов;

предварительного (до возобновления (начала осуществления) деятельности) письменного уведомления главы администрации муниципального образования, на территории которого осуществляют деятельность соответствующие объекты, о начале своей деятельности с указанием срока, времени начала деятельности, содержащего в том числе обязательство выполнения рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

31) солярии, сауны, бани и иные объекты, в которых оказываются подобные услуги, осуществляют деятельность при соблюдении следующих условий:

посещение объектов из расчета 1,5 кв. м в зоне отдыха на 1 посетителя;

- запрет использования купелей и бассейнов;

- исключение круглосуточного режима работы;

- обеспечения проведения на основе договора лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) работников указанных объектов;

- предварительного (до возобновления (начала осуществления) деятельности) письменного уведомления главы администрации муниципального образования, на территории которого осуществляют деятельность соответствующие объекты о начале своей деятельности с указанием срока, времени начала деятельности, содержащего в том числе обязательство выполнения рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

32) деятельность спортивных объектов и сооружений, спортивных секций, фитнес-центров и других аналогичных объектов, осуществляется при условии:

- загрузки каждого объекта не более чем на 25 % от единовременной пропускной способности;

- обеспечения проведения на основе договора лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) работников указанных объектов за исключением работников государственных и муниципальных организаций, в отношении которых исследования проводятся за счет средств областного бюджета;

- предварительного (до возобновления (начала осуществления) деятельности) письменного уведомления главы администрации муниципального образования, на территории которого осуществляют деятельность соответствующие объекты,, о начале своей деятельности с указанием срока, времени начала деятельности, содержащего в том числе обязательство выполнения рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

33) деятельность государственных областных и муниципальных учреждений, реализующих программы спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, осуществляется при условии обеспечения проведения лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) за счет средств областного бюджета работников данных учреждений.

34) деятельность детских развивающих центров, организаций, предоставляющих услуги дополнительного образования детей, в том числе в кружках осуществляется при условии:

- обеспечения проведения на основе договора лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) работников данных организаций за исключением работников государственных и муниципальных организаций, в отношении которых исследования проводятся за счет средств областного бюджета;

- предварительного (до возобновления (начала осуществления) деятельности) письменного уведомления главы администрации муниципального образования, на территории которого осуществляют деятельность соответствующие объекты, о начале своей деятельности с указанием срока, времени начала деятельности, содержащего в том числе обязательство выполнения рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

3.3. Организации и индивидуальные предприниматели при возобновлении и осуществлении деятельности несут ответственность за соблюдение положений, предусмотренных пунктом 3.2 Правил, а также выполнение рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, размещенных на официальном сайте: https://www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/koron_ofdoc.php.





Приложение № 1 к Правилам

Перечень заболеваний

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней - 10 (МКБ-10) по диагнозу ЕЮ.

2. Болезни органов дыхания:

2.1. Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44.

2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45.

2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47.

3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам 127.2, 127.8, 127.9.

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.

5. Болезнь мочеполовой системы - хроническая болезнь почек 3-5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам № 18.0, № 18.3 -№ 18.5.

6. Новообразования:

6.1. Злокачественные новообразования любой локализации, в том числе самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С00 - С80, С97.

6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81 - С96, D46."





Приложение № 2 к Правилам

Пояснения

Смотрите приложение к настоящему постановлению





Приложение № 3 к Правилам

Перечень непродовольственных товаров первой необходимости

1. Санитарно-гигиеническая маска.

2. Антисептик для рук и средства для обработки и дезинфекции помещений и поверхностей, для профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусами.

3. Салфетки влажные.

4. Салфетки сухие.

5. Мыло туалетное.

6. Мыло хозяйственное.

7. Паста зубная.

8. Щетка зубная.

9. Бумага туалетная.

10. Гигиенические прокладки.

11. Стиральный порошок.

12. Подгузники детские.

13. Спички, коробок.

14. Свечи.

15. Пеленка для новорожденного.

16. Шампунь детский.

17. Крем от опрелостей (детский).

18. Бутылочка для кормления.

19. Соска-пустышка.

20. Бензин автомобильный.

21. Дизельное топливо.

22. Газомоторное топливо (сжиженный углеводородный газ).

23. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты).

24. Автозапчасти, включая материалы смазочные, шины, покрышки, камеры.

25. Очки, линзы и их части.

26. Похоронные принадлежности.

27. Санитарно-технические изделия.

28. Строительные материалы.

29. Электротехническая и кабельно-проводниковая продукция.

30. Табачные изделия.

31. Ткани (марля; бязь (хлопок 100 %) плотностью 120-140 г/кв. м; фланель), нитки, тесьма эластичная, шнур эластичный, лента киперная шириной 8-12 мм).

32. Печатные средства массовой информации.







