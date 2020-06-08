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08.06.2020 16:44
Рубрика: Легковые авто

Ну ее в болото: культовая модель Jeep увязла в кювете во время тестов

Текст: Андрей Полухин
Фото: Carscoops Фото: Carscoops
Фото: Carscoops

Новый Jeep Grand Wagoneer рассекречен в США при драматических обстоятельствах. Во время тестов автомобиль съехал на обочину, а затем увяз в ее болотистом крае. Рисковать машиной организаторы испытаний не стали и вызвали эвакуатор. А пока водитель ждал подмогу, фотошпионы сделали множество снимков.

Фото: www.arabiandrive.com
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Таким образом стало понятно, что, во-первых, Jeep действительно близок к возвращению культовой модели. А во-вторых, можно оценить ее гигантские размеры. Пусть на фото и не серийный вариант, а прототип, но в сравнении с появившимся рядом Grand Cherokee - пока самым крупным "джипом" в линейке - он смотрится просто огромным. Собственно, поэтому журналисты Carscoops, добывшие уникальные снимки, и посчитали, что перед ними именно Grand Wagoneer, а не просто Wagoneer. Хотя Jeep работает над возвращением обеих моделей.

Фото: Carscoops

Неприятность с тестовой машиной позволила рассмотреть часть интерьера. В частности, "засветился" огромный экран мультимедиа - скорее всего, это 12-дюймовый вертикальный экран от Ram 1500. Кстати, коллеги полагают, что автомобили встанут на платформу вышеназванного пикапа и будет соперничать с Chevrolet Tahoe / Suburban и GMC Yukon / Yukon XL. Они получат бензиновые моторы V6 и V8, но не исключено, что будет доступен 3-литровый V6 EcoDiesel. Кроме того, в духе времени будет появление гибридной модификации. По имеющейся информации, ожидать новинки на рынке можно в 2022 году.

Фото: Юрий Зубко/РГ
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Wagoneer появился в линейке Jeep в 1963 году, сменив легендарный Willys, и в течение 23 лет производился без особых изменений. В 1993-м модель, казалось, ушла в историю на фоне колоссального падения спроса. Однако в 2018-м марка анонсировала запуск трехрядного внедорожника E-сегмента. Спустя два года он уже выходит на тесты, но пока еще способен застревать даже на обочине.

Фото: Carscoops
#Jeep