Песков: Авария в Норильске не повлияет на освоение Арктики

Утечка дизтоплива в Норильске не скажется на планах по освоению Арктики, они будут реализованы при соблюдении всех экологических требований, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Что касается ЧП в Норильске, то после такой аварии, по его словам, потребуется дополнительный контроль, и об этом уже заявил Ростехнадзор.

На вопрос, планирует ли глава государства поднять вопрос обязательной внеплановой инвентаризации всех потенциально опасных промышленных активов в стране, Песков сказал журналистам, что Ростехнадзор уже сделал заявления.

"Не президент планирует, Ростехнадзор. Конечно, после такой внештатной ситуации, такой аварии, потребуются дополнительные меры контроля. Об этом уже говорило руководство Ростехнадзора", - напомнил представитель Кремля.

На вопрос, повлияет ли авария на планы по освоению Арктики, Песков ответил, что не думает так - планы по-прежнему амбициозные.

"Освоение Арктики необходимо для развития нашей экономики и социальной сферы. Планы крупные, и, конечно, будут дальше реализовываться при строжайшем соблюдении всех экологических и технологических норм и правил", - заключил он.