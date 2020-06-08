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Появились подробности о состоянии госпитализированного Джигарханяна

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    08.06.2020, 14:11
Текст:   Олег Усков

Близкий друг Народного артиста СССР Армена Борисовича Джигарханяна Артур Согомонян вновь заверяет общественность, что с актером ничего страшного не произошло.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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Напомним: ранее сегодня появилась информация, что Джигарханян, перенесший три инсульта, находится в тяжелом состоянии в реанимации одной из московских частных клиник.

Согомонян госпитализацию друга РИА Новости подтвердил, но успокоил: "Ничего страшного нет, просто у него уже такое состояние здоровья, что раз в месяц-два требуются профилактические процедуры".

При этом Согомонян выразил надежду, что актера через неделю выпишут.

Здоровье Армена Борисовича дало крен осенью 2017-го на фоне скандального развода с молодой женой - пианисткой и шоувумен Виталиной Цымбалюк-Романовской.

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