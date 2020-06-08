Постановление губернатора Приморского края от 5 июня 2020 года № 82-пг "О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг "О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

На основании Устава Приморского края, писем Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю от 3 июня 2020 года № 6815 постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг "О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" (в редакции постановлений Губернатора Приморского края от 25 марта 2020 года № 25-пг, от 27 марта 2020 года № 28-пг, от 31 марта 2020 года № 31-пг, от 3 апреля 2020 года № 33-пг, от 6 апреля 2020 года № 34-пг, от 8 апреля 2020 года № 37-пг, от 29 апреля 2020 года № 52-пг, от 8 мая 2020 года № 54-пг, от 10 мая 2020 года № 56-пг, от 14 мая 2020 года № 61-пг, от 15 мая 2020 года № 63-пг, от 26 мая 2020 года № 72-пг, от 29 мая 2020 года № 75-пг, от 3 июня 2020 года № 78-пг, от 4 июня 2020 года № 80-пг) следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 1.1 после слова "зрелищных" словами "(за исключением зоопарков)", после слова "просветительских" словами "(за исключением пешеходных экскурсий группами до 5 человек включительно)";

1.2. Исключить абзац третий пункта 4;

1.3. В пункте 5:

изложить абзац одиннадцатый в следующей редакции:

"проведение индивидуальных и групповых занятий физкультурой и спортом, в том числе по игровым видам спорта, на открытом воздухе, открытых уличных плоскостных спортивных площадках, беговых и велосипедных дорожках, общедоступных спортивных стадионах, иных открытых спортивных сооружениях при условии совместных занятий не более 10 человек и использования средств индивидуальной защиты (маски, респираторы и иные средства защиты органов дыхания);";

дополнить абзацем следующего содержания:

"осуществление пеших прогулок, в том числе группами граждан до пяти человек включительно, при условии соблюдения дистанции между гражданами (группами граждан) не менее 1,5 метра ("социальное дистанцирование") и использования средств индивидуальной защиты (маски, респираторы и иные средства защиты органов дыхания).".

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор Приморского края О.Н.Кожемяко









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