Путин поручил МЧС мониторинг ликвидации последствий пожаров и паводков

Глава государства дал поручения по итогам совещания по ситуации с пожарами и паводками в регионах.

Президент поручил МЧС совместно с региональными властями обеспечить мониторинг хода ликвидации последствий паводков и пожаров в регионах, включая мероприятия по своевременному оказанию помощи пострадавшим.

Кабмину предстоит рассмотреть вопрос о выделении из федерального бюджета средств на софинансирование мероприятий по восстановлению автодорог в Коми, пострадавших в ходе паводка, и на капремонт домов и социально значимых объектов Забайкальского края, пострадавших в результате майского штормового ветра. Доклад нужно подготовить к июлю.