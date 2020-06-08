Как Москва будет возвращаться к привычной жизни

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08.06.2020 19:30
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Возвращение к жизни

В столице отменяются пропуска и режим самоизоляции, а с 16 июня заработают летние веранды
Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Федеральный выпуск № 123(8177)
Москвичи так долго ждали этого дня, что даже не верится. Но это факт - движение по городу с пропусками, самоизоляция для горожан в возрасте 65 лет и старше, а также имеющих хронические заболевания, прогулки уже в пору смягчения режима не чаще двух раз в неделю и по расписанию, все осталось в прошлом. Мэр Сергей Собянин издал указ, который отменяет эти ограничения с 9 июня.
Масочный режим в городе сохраняется - маски и перчатки нужно носить в общественных местах. Фото: Сергей Куксин/РГ Масочный режим в городе сохраняется - маски и перчатки нужно носить в общественных местах. Фото: Сергей Куксин/РГ
Масочный режим в городе сохраняется - маски и перчатки нужно носить в общественных местах. Фото: Сергей Куксин/РГ

Это значит, что все москвичи, в том числе почти два миллиона пожилых горожан, которые провели почти два с половиной месяца в четырех стенах, теперь могут гулять когда и где захотят. Они получили возможность снова пользоваться своей социальной картой для бесплатного проезда на общественном транспорте. Куда поехать - выбор большой. Можно, например, в салон красоты. Ведь сегодня же возобновляют свою работу, как сообщил глава города, парикмахерские, а также фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству. Отменяются ограничения на работу каршеринга. К обычной деятельности могут вернуться общественные организации, киностудии, студии звукозаписи и научные институты. Театры, концертные организации и цирки могут проводить репетиции. Отменяются ограничения на посещение городских кладбищ.

Уже несколько недель - медленно, но верно - пандемия идет на спад
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После двух с половиной месяцев жестких ограничений всех этих "можно" кажется так много, что не сразу замечаешь, что все-таки смягчение режима и возвращение к нормальной жизни вновь проводится в столице поэтапно. Напомним: первым шагом на этом пути стало возобновление с 12 мая работы промышленности и строительства. С 1 июня в городе открылись торговые центры и другие непродовольственные магазины. Неделю назад москвичам разрешили прогулки по расписанию. Именно такой подход, умение пройти между крайностями, сбалансировать ограничительные меры, убежден мэр, позволили столице сделать развитие пандемии управляемым. Позволили большинству предприятий и организаций работать, но при этом частично ограничить передвижение по городу. Таким образом, продолжает Собянин, с одной стороны, город сохранил функционирование системообразующих организаций, продолжил выполнять функции административного, финансового, транспортного центра страны, сохранил работу для большинства горожан. С другой стороны, в столице не допустили взрывного характера пандемии, обеспечили массовое тестирование и оказание медпомощи заболевшим.

И главный итог этих усилий: уже несколько недель - медленно, но верно - пандемия идет на спад. Снижается количество новых случаев заражения, из больниц выписывается больше людей, чем вновь поступает на койки. Именно это, по мнению главы города, и позволяет Москве шаг за шагом переходить к нормальной жизни.

Каким же будет следующий шаг - теперь тоже известно. Через неделю - с 16 июня, будут сняты ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках. Смогут возобновить работу библиотеки, риелторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу. Откроют двери музеи, выставочные залы и зоопарки. Посетить их можно будет по электронным билетам. Разрешается посещать и спортивные мероприятия, но пока при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%.

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Рестораны и кафе планируется открыть в два этапа. С 16 июня заработают летние веранды, а еще через неделю - стационарные заведения общепита.

И, наконец, последний этап снятия ограничений: с 23 июня заработает спортивная индустрия - откроются фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы. Возобновится пассажирская навигация по Москве-реке.

Снова откроются детские сады, включая негосударственные учреждения. В обычный режим работы вернутся учреждения социальной защиты населения. И с этого же дня будут сняты ограничения на использование элементов общественной инфраструктуры. Значит, малышня снова сможет качаться на качелях, молодежь - заниматься на уличных тренажерах, а бабушки - отдыхать на лавочках во дворах, скверах и парках.

Но при этом, просит мэр, мы должны контролировать ситуацию и не допустить новой вспышки эпидемии: "Каждый из нас по-прежнему должен соблюдать режим самосохранения и бережного отношения к окружающим. А открытые предприятия - четко выполнять требования санитарных служб".

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