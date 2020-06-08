Открывший стрельбу по прохожим в Москве скончался в больнице

В больнице скончался мужчина, который в воскресенье вечером открыл стрельбу по прохожим в Москве и сам был ранен при штурме его квартиры.

По официальной версии следствия, вечером 7 июня мужчина открыл стрельбу по прохожим из окна квартиры дома на улице Строителей в Москве. В результате были ранены двое граждан. Раненый прохожий доставлен в больницу, женщина осмотрена и отпущена домой, так как ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Во время операции по задержанию мужчина стрелял по сотрудникам спецподразделений, и они были вынуждены применить оружие. В результате пострадал полицейский.

Как рассказала корреспонденту "РГ" представитель СК по Москве Юлия Иванова, дело возбуждено по трем статьям: покушение на убийство, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов и хулиганство.

Иванова рассказала, что в квартире, в которой проживал подозреваемый, обнаружено "ноотропное средство и пустые бутылки из под крепких алкогольных напитков".

Пока следователи опрашивают соседей, знакомых и устанавливают родственников. Фамилию стрелявшего в СК не называют.