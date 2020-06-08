Стрелок с улицы Строителей ранил полицейского в момент задержания

Стрелявший на улице Строителей в Москве ранил сотрудника спецподразделения. Это случилось при задержании. Информацию подтвердила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"При проведении спецоперации мужчина начал стрельбу по полицейским, которые в связи с этим были вынуждены применить оружие. Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ - посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов", - со ссылкой на источник сообщает ТАСС.

Инцидент случился около 22:00 в воскресенье на юго-западе Москвы. Неизвестный открыл стрельбу из неустановленного оружия из дома номер 5 на улице Строителей. Спецподразделение Росгвардии провело штурм квартиры, где скрывался подозреваемый. Задержанный госпитализирован, предположительно, он находится в неадекватном состоянии.

Работа на месте происшествия продолжается. По факту стрельбы Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство и хулиганстве.