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08.06.2020 19:38
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве ограничат движения из-за репетиции парада Победы

Текст: Ирина Огилько

В Москве введут ограничения из-за репетиции парада Победы 14 июня. Об этом сообщает департамент транспорта столицы.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
В Подмосковье состоялась репетиция Парада Победы

По данным департамента, 14 июня с 21:00 будет ограничено движение транспорта на некоторых улицах. Так, перекроют Тверскую улицу от Моховой до Тверского бульвара. От Большой Бронной до Большой Садовой улицы. Также 1-ю Тверскую-Ямскую от Большой Садовой до улицы Гашека. Временный "кирпич" повесят от Оружейного переулка, 3 стр. 1 до Тверской улицы. Закроют Моховую улицу, Охотный ряд, и Большую Никитскую от ул. Моховой до Романова переулка.

Ограничения продлятся до завершения мероприятия.

Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Столица ЦФО Москва 75 лет Великой Победы

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