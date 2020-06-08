В Москве ограничат движения из-за репетиции парада Победы

В Москве введут ограничения из-за репетиции парада Победы 14 июня. Об этом сообщает департамент транспорта столицы.

По данным департамента, 14 июня с 21:00 будет ограничено движение транспорта на некоторых улицах. Так, перекроют Тверскую улицу от Моховой до Тверского бульвара. От Большой Бронной до Большой Садовой улицы. Также 1-ю Тверскую-Ямскую от Большой Садовой до улицы Гашека. Временный "кирпич" повесят от Оружейного переулка, 3 стр. 1 до Тверской улицы. Закроют Моховую улицу, Охотный ряд, и Большую Никитскую от ул. Моховой до Романова переулка.

Ограничения продлятся до завершения мероприятия.