В Москве снова осудили водителя за ДТП у "Славянского бульвара"

Водителю автобуса, который въехал в подземный переход у метро "Славянский бульвар" в Москве, снова вынесен обвинительный приговор. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Мосгорсуда, где повторно рассматривалось дело против Виктора Тихонова.

Напомним, крупная авария произошла 25 декабря 2017 года. Автобус, которым управлял Тихонов, съехал с Кутузовского проспекта на тротуар, въехал в переход и сбил пешеходов. Тогда погибли трое взрослых и ребенок, 11 человек получили серьезные травмы. Водителя обвинили в нарушении ПДД, Дорогомиловский суд приговорил его к 4 годам колонии общего режима. Этот приговор был обжалован и защитой, и отменен Мосгорсудом. Апелляционная инстанция пришла к выводу, что в процессе не была тщательно изучена версия водителя о неисправности автобуса. Отмену приговора обжаловала прокуратура, и дело о ДТП попало на повторное рассмотрение в Мосгорсуд.

По итогам нового процесса Тихонов снова признан виновным. Срок наказания остался тем же, но в счет отбывания включена мера пресечения, под которой он содержался во время следствия и первого суда.