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08.06.2020 16:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве сохранят масочный режим

Текст: Сергей Бабкин

Введенный ранее в Москве масочный режим не отменяется после снятия основных ограничений. Об этом сообщает официальный портал мэра mos.ru.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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Напомним, что режим был введен вместе с первым этапом снятия ограничений 12 мая. С 1 июня режим ужесточился: маску нужно носить не только в общественных местах, но и вообще везде за пределами своей квартиры. В магазинах, на работе, в транспорте нужно носить еще и перчатки. Это должно уберечь от распространения коронавируса после отмены ограничений.

"Каждый из нас по-прежнему должен соблюдать режим самосохранения и бережного отношения к окружающим", - отметил мэр Сергей Собянин.

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