В Москве сохранят масочный режим

Введенный ранее в Москве масочный режим не отменяется после снятия основных ограничений. Об этом сообщает официальный портал мэра mos.ru.

Напомним, что режим был введен вместе с первым этапом снятия ограничений 12 мая. С 1 июня режим ужесточился: маску нужно носить не только в общественных местах, но и вообще везде за пределами своей квартиры. В магазинах, на работе, в транспорте нужно носить еще и перчатки. Это должно уберечь от распространения коронавируса после отмены ограничений.

"Каждый из нас по-прежнему должен соблюдать режим самосохранения и бережного отношения к окружающим", - отметил мэр Сергей Собянин.