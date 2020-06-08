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08.06.2020 10:55
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Косатки из китовой тюрьмы "собрали" для ученых уникальные данные

Текст: Ольга Журман

Самым масштабным в мире экспериментом по изучению поведения косаток назвали ученые Всероссийского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) наблюдения за выпущенными в прошлом году из китовой тюрьмы 10 косатками. Об этом сообщает ТАСС.

Перед выпуском на десяти косатках и 11 наиболее крупных белухах закрепили метки, которые позволяют следить за млекопитающими в море.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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Известно, что в течение лета и начала осени косатки держались в северо-западной части Охотского моря и обитали в своих традиционных местах летней охоты. При этом самки мигрировали больше и дальше, чем самцы.

Животные старались избавиться от меток. Две из шести выпущенных самок, на которых остались метки, на 1-2 недели уходили в открытую часть Охотского моря к районам ярусного промысла палтуса.

Зимой косатки стали мигрировать на юго-восток, в открытую часть Охотского моря. Две самки вышли курильскими проливами в Тихий океан.

"Их метки перестали работать в начале января, когда косатки курсировали в водах течения Куросио, к юго-востоку от острова Хоккайдо", - сообщил агентству представитель ВНИРО.

Животные ведут активный образ жизни, охотятся и выглядят вполне упитанными. Выпущенные из китовой тюрьмы белухи не боятся людей и судов, однако не попрошайничают и не принимают рыбу, порой бросаемую за борт, что специалисты считают правильным поведением.

Ученые обещают, что наблюдения за косатками и белухами не прекратятся с потерей спутниковых меток и будут продолжены в экспедиционный сезон 2020 года.

Справка "РГ"

Около 100 белух и косаток содержались в бухте Средней с лета 2018 года. Это место было названо китовой тюрьмой. Млпкопитающие были предназначены для продажи в иностранные океанариумы. Возмущенная общественность не позволила этого сделать, и животные были выпущены с июня по ноябрь 2019 года. Косатки и несколько белух были выпущены в Хабаровском крае на побережье Татарского пролива. Большинство белух - на побережье Приморского края.

Следственными органами было возбуждено уголовное дело о незаконной добыче биоресурсов. Четыре компании были признаны судом виновными в нарушении правил рыболовства и были оштрафованы на 150 миллионов рублей.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Ситуация с "китовой тюрьмой" в Приморье

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