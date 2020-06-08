Мэр Хабаровска госпитализирован

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук госпитализирован в 10-ю городскую больницу по настоянию медиков.

"Состояние стабильное, чувствую себя хорошо. Тест на коронавирус провели. Результат пока неизвестен", - сообщил он на своей странице в Instagram.

Напомним, 4 июня Кравчук ушел на самоизоляцию из-за коронавируса, который выявили у одного из членов его семьи. Временно решает оперативные задачи за него вице-мэр Ирина Шапиро.

В Хабаровском крае, согласно данным сайта стопкоронавирус.рф, в общей сложности выявлено 2 596 случаев COVID-19. Выздоровели 1 314 человек, скончались 17. В целом по России коронавирус диагностирован 476 658 людям.