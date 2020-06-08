Для ликвидации последствий ЧП в Норильске задействовали авиацию

Емкости для сбора водонефтяной смеси, собранной на месте аврийного разлива нефтепродуктов под Норильском, с места на место переносят на внешней подвеске вертолетов.

Об этом рассказал ТАСС первый заместитель главы МЧС РФ Александр Чуприян. По его словам, сегодня на месте ЧП работает 10 вертолетов Ми-8. "Емкостей для сбора водонефтяной смеси у нас в запасе еще на 12 тысяч кубометров.

Впервые вчера мы применили авиацию для переброса этих емкостей. Их было достаточно тяжело перебрасывать на вездеходной технике. Теперь на [вертолетной] подвеске. У нас появилась новая технология с помощью авиации, и это упрощает ликвидацию", - сказал Чуприян.

Пятна от розлива нефтепродуктов постоянно движутся по течению реки Амбарка, и спасателям надо то и дело переносить технику и пустые емкости для сбора вдоль акватории. После того, как их наполнят собранной водонефтяной смесью, емкости оставят там до холодов - сейчас по раскисшей тундре наземная техника не пройдет. После выпадения снега полные емкости погрузят на сани увезут к месту утилизации.