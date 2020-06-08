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08.06.2020 19:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Следственный комитет предъявил обвинение начальнику цеха в Норильске

Текст: Наталья Козлова
Дело об аварии в Норильске ведет Главное следственное управление Следственного комитета России. Как объяснили корреспонденту "РГ" в ведомстве, следователи продолжают разбираться во всех обстоятельствах, связанных с разливом 29 мая нефтепродуктов в Норильске.

Следствие ведется по следующим статьям Уголовного кодекса - нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ, порча земли, загрязнение воды, а также за халатность.

В СК для расследования этого дела создана следственная группа из 17 наиболее опытных следователей. С привлечением криминалистов центрального аппарата Следственного комитета прошли осмотры места происшествия с применением квадрокоптера и другой специальной техники. Взяты образцы строительных материалов с разрушенного основания хранилища, а также почвы и воды.

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
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Уже проведены обыски в компании "НТЭК" и в подрядных организациях, выполнявших в 2019 году ремонтные работы резервуара. Изъята и изучается документация о его техническом состоянии в период эксплуатации. Следствием допрошено более 150 свидетелей, в том числе сотрудники ТЭЦ и очевидцы разлива топлива, работники администрации Норильска, краевого управления МЧС России, должностные лица контролирующих органов в сфере технического надзора.

Проводятся строительно-техническая и экологическая экспертизы. А еще арестованному начальнику котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 "НТЭК" Вячеславу Старостину предъявлено обвинение в "нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ".

Похоже, что Старостин будет не один. В СК сказали, что устанавливаются "другие лица, чьи действия или бездействие повлекли как аварию, так и масштабные экологические последствия".

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Разлив нефтепродуктов в Норильске

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