Следственный комитет предъявил обвинение начальнику цеха в Норильске

Следствие ведется по следующим статьям Уголовного кодекса - нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ, порча земли, загрязнение воды, а также за халатность.

В СК для расследования этого дела создана следственная группа из 17 наиболее опытных следователей. С привлечением криминалистов центрального аппарата Следственного комитета прошли осмотры места происшествия с применением квадрокоптера и другой специальной техники. Взяты образцы строительных материалов с разрушенного основания хранилища, а также почвы и воды.

Уже проведены обыски в компании "НТЭК" и в подрядных организациях, выполнявших в 2019 году ремонтные работы резервуара. Изъята и изучается документация о его техническом состоянии в период эксплуатации. Следствием допрошено более 150 свидетелей, в том числе сотрудники ТЭЦ и очевидцы разлива топлива, работники администрации Норильска, краевого управления МЧС России, должностные лица контролирующих органов в сфере технического надзора.

Проводятся строительно-техническая и экологическая экспертизы. А еще арестованному начальнику котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 "НТЭК" Вячеславу Старостину предъявлено обвинение в "нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ".

Похоже, что Старостин будет не один. В СК сказали, что устанавливаются "другие лица, чьи действия или бездействие повлекли как аварию, так и масштабные экологические последствия".