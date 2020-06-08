Новости

Фермеры ЕАО получат 98 млн рублей для повышения продуктивности 08:25
Kia больше не будет продавать Optima в России. Ее заменят другой моделью 08:20
Бывший помощник Трампа выпустит мемуары без одобрения Белого дома 07:58
Власти Новой Зеландии отменили все ограничительные меры по изоляции 07:53
Летний отпуск отменили 20 процентов россиян 07:41
На Камчатке начали благоустраивать "черный" пляж 07:41
В Якутске младенца нашли в мусорном баке 07:25
На Камчатке у 24 сотрудников Дома ребенка выявили COVID-19 07:09
Китай и Сингапур вновь возобновили взаимные поездки 07:08
В Красноярске задержаны подозреваемые в нападении на инкассаторов 07:07
СК сообщат о вспышке COVID-19 у вахтовиков в Хабаровском крае 07:01
В Шанхае начались испытания нового препарата против коронавируса 06:34
Короткая рабочая неделя у россиян завершится праздником 06:12
В Приамурье строительство ГПЗ защитит от COVID-19 спецотряд медиков 06:09
Тропический шторм "Кристобаль" обрушился на США 05:29
В Боливии остановили стройку ядерного центра "Росатома" 05:18
США обвинили российского музыканта в кибермошенничестве 05:08
Спасенного в приморской бухте дельфина нашли погибшим 04:46
В Забайкалье продлили действие ограничений по COVID-19 04:43
В Охотском море корабли ТОФ отбили воздушную атаку "противника" 04:38
Великобритания вводит двухнедельный карантин для прибывающих в страну 04:27
В Приморье СК проверит видео с мужчиной, лежавшим в чаше Вечного огня 04:03
Высланные из Чехии российские дипломаты прилетели в Москву 03:52
Южная Корея полностью возобновила школьный учебный год 02:57
Стрелок с улицы Строителей ранил полицейского в момент задержания 02:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как оформить пропуск в московские МФЦ
Как оформить пропуск в московские МФЦ
Как будем отдыхать в июне
Как будем отдыхать в июне
Кто и когда должен платить за раздавленные деревьями автомобили
Кто и когда должен платить за раздавленные деревьями автомобили
08.06.2020 07:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Красноярске задержаны подозреваемые в нападении на инкассаторов

Текст: Дмитрий Лапин (Красноярск)

В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, операция прошла одновременно в разных районах города Красноярска.

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
Нападение на инкассаторов в Красноярске попало на видео

- В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны трое ранее не судимых мужчин 1961, 1971 и 1980 годов рождения. - говорится в сообщении.

В ходе нападения 30 мая была похищена сумка с крупной суммой и ранены двое инкассаторов, которых расстреляли в упор картечью. От гибели их спасли бронежилеты. Оба сотрудника инкассации до сих пор находятся в больнице с тяжелыми ранениями.

Следственной частью МУ МВД России "Красноярское" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "б", "в" части 4 статьи 162 УК РФ "Разбой".

Происшествия Преступления Происшествия Правосудие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Нападения на инкассаторов

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Короткая рабочая неделя у россиян завершится праздником
Авиакомпании РФ готовятся возобновить международные полеты с 15 июля
Высланные из Чехии российские дипломаты прилетели в Москву
В Красноярске задержаны подозреваемые в нападении на инкассаторов
Стрелявшего из окна дома в Москве мужчину задержали
"РГ"-советы: как обезопасить квартиру на время дачного сезона
Верховный суд подтвердил, что нарушитель на дороге преимуществ не имеет