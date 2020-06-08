В Красноярске задержаны подозреваемые в нападении на инкассаторов

В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, операция прошла одновременно в разных районах города Красноярска.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны трое ранее не судимых мужчин 1961, 1971 и 1980 годов рождения. - говорится в сообщении.

В ходе нападения 30 мая была похищена сумка с крупной суммой и ранены двое инкассаторов, которых расстреляли в упор картечью. От гибели их спасли бронежилеты. Оба сотрудника инкассации до сих пор находятся в больнице с тяжелыми ранениями.

Следственной частью МУ МВД России "Красноярское" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "б", "в" части 4 статьи 162 УК РФ "Разбой".