В Норильске продолжается ликвидация разлива топлива

Спасатели снимают загрязненную землю, откачивают дизтопливо из рек. Прохудившуюся емкость, из-за которой все началось, демонтируют.

"Норникель" намерен доказать, что причиной ЧС стало непредвиденное поведение вечной мерзлоты под ней. По версии компании, из-за потепления климата грунт оттаял и "поплыл" вместе с опорами цистерны. Емкость, несмотря на десятки лет эксплуатации, находилась в нормальном состоянии, что подтверждалось испытаниями и экспертизами промышленной безопасности, которые проводили и в прошлом, и в позапрошлом годах.

- Что касается бака номер пять ("потек" именно он. - Ред.), для того чтобы подтвердить предварительно озвученную версию причин произошедшего, потребуется его демонтаж, - заявил директор заполярного филиала ГМК "Норильский никель" Николай Уткин.

Однако Ростехнадзор придерживается иной версии. Резервуар, которому почти сорок лет, был аварийным. С 2016 года он числился на капитальном ремонте. "Норникель" держал в нем топливо, не уведомив надзорный орган. Потому реальное состояние цистерны, ее исправность, вызывает большие вопросы.

Экологи считают, что "Норникель" напрасно пытается сделать крайним глобальное потепление. По их данным, сейчас из-за протаивания и деградации вечномерзлых грунтов только на нефтяных месторождениях Западной Сибири в течение года в среднем происходит около 7400 аварий. Как это могло стать для компании неожиданным фактором? Кроме того, еще в 2009 году совместно с Государственным гидрологическим институтом был подготовлен доклад, по которому прогнозируемое увеличение мощности сезонно-талого слоя в районе Норильска к 2030 году увеличится как минимум на 30-50 процентов от уровня начала 2000-х годов. Все сваи и фундаменты, рассчитанные на определенную глубину, значительно потеряют в устойчивости. Поэтому компания была обязана проводить более тщательный мониторинг грунтов и предотвращать возможное разрушение опасной инфраструктуры.

Тем временем

Как сообщили "РГ" в пресс-службе администрации Норильска, в зоне поражения сняли свыше 11 тысяч кубометров загрязненного грунта. Идет откачка дизтоплива из рек Амбарная и Далдыкан, куда утекла большая часть дизельного топлива.