В педвузах пояснили, почему важен закон о ведении уроков в школах студентами

Также, согласно закону, студенты других специальностей смогут вести занятия по дополнительным общеобразовательным программам - то есть кружки и секции, соответствующим их специальностям и направлениям подготовки. При условии, что они закончили два курса и успешно прошли промежуточную аттестацию.

"Это отличная возможность, она откроет дорогу студентам к практическим занятиям, поможет им войти в профессию и позволит привлекать все больше и больше талантливой молодежи в педагогическую среду, - отметил министр просвещения Сергей Кравцов. - Я сам был педагогом и скажу, что, когда вы выходите из стен вуза и сразу включаетесь в работу с детским коллективом с полноценным ежедневным расписанием, - это требует серьезной подготовки, в том числе и психологической. Возможность влиться в этот процесс постепенно, начиная с нескольких занятий по своему предметному направлению под чутким руководством и наставничеством учителей с богатым опытом - это действительно помогает. Прежде всего, здесь возможно использовать потенциал талантливых студентов педагогических университетов".

Что об этом думают в вузах?

"Такие решения будут способствовать усилению практической подготовки студентов. Если студенты на втором или третьем курсе выбирают возможность работать в школе, это надо только приветствовать", - считает ректор МПГУ Алексей Лубков.

"Это правильные и давно ожидаемые поправки. Право преподавать позволяет старшекурсникам иметь дополнительный доход, который, в том числе, может быть направлен и на оплату обучения, - отмечает ректор Новосибирского государственного педагогического университета Алексей Герасев. - Кроме того, для нас важно, чтобы студенты работали по своей будущей специальности, а не занимались деятельностью, не имеющей ничего общего со школой. Очень важно дать возможность студентам легально работать с точки зрения решения кадровых проблем в отрасли образования. Часто в образовательных организациях небольшая нагрузка, которая не устраивает опытного педагога, а для студента такое трудоустройство, наоборот важно, потому что ему приходиться отдавать львиную долю времени учебе. Приход студентов на подработку в организации образования, конечно, позволит смягчить кадровые проблемы отрасли. Но главное - привнесет в школы энергию молодых специалистов, которые только недавно окунулись в новые технологии образовательного процесса и постоянно общаются, консультируются с преподавателями в высшей школе. Такое взаимодействие позволит построить мостик оперативной трансляции актуальной профессиональной информации из стен вузов в образовательные организации страны".

По мнению ректора Ульяновского государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова Игорь Петрищева появление студентов принесет позитивный опыт и самим школам: "Важно, что этим наша система образования открывает двери для молодых людей, которые лучше понимают современных подростков, находятся с ними на одной "цифровой" волне. Уверен, что и педагогическим вузам придется учитывать новые возможности при реализации своих образовательных программ. Они, эти программы, с одной стороны, должны носить практикоориентированный характер, а с другой - учитывать индивидуальные запросы студента, работающего в конкретной школе".

"Новый закон легализировал уже существующую в разных вариантах практику, которая была жизненно необходима. Еще во время обучения будущие педагоги смогут оценить правильность профессионального выбора. Также очевидно, что допуск к преподаванию студентов позволит развивать наставничество в школах. А это - одна из задач национального проекта "Образование", - отметила ректор Липецкого государственного педагогического университета Нина Федина.