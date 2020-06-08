В педвузах пояснили, почему важен закон о ведении уроков в школах студентами

Также, согласно закону, студенты других специальностей смогут вести занятия по дополнительным общеобразовательным программам - то есть кружки и секции, соответствующим их специальностям и направлениям подготовки. При условии, что они закончили два курса и успешно прошли промежуточную аттестацию.
"Это отличная возможность, она откроет дорогу студентам к практическим занятиям, поможет им войти в профессию и позволит привлекать все больше и больше талантливой молодежи в педагогическую среду, - отметил министр просвещения Сергей Кравцов. - Я сам был педагогом и скажу, что, когда вы выходите из стен вуза и сразу включаетесь в работу с детским коллективом с полноценным ежедневным расписанием, - это требует серьезной подготовки, в том числе и психологической. Возможность влиться в этот процесс постепенно, начиная с нескольких занятий по своему предметному направлению под чутким руководством и наставничеством учителей с богатым опытом - это действительно помогает. Прежде всего, здесь возможно использовать потенциал талантливых студентов педагогических университетов".
"Такие решения будут способствовать усилению практической подготовки студентов. Если студенты на втором или третьем курсе выбирают возможность работать в школе, это надо только приветствовать", - считает ректор МПГУ Алексей Лубков.
"Это правильные и давно ожидаемые поправки. Право преподавать позволяет старшекурсникам иметь дополнительный доход, который, в том числе, может быть направлен и на оплату обучения, - отмечает ректор Новосибирского государственного педагогического университета Алексей Герасев. - Кроме того, для нас важно, чтобы студенты работали по своей будущей специальности, а не занимались деятельностью, не имеющей ничего общего со школой. Очень важно дать возможность студентам легально работать с точки зрения решения кадровых проблем в отрасли образования. Часто в образовательных организациях небольшая нагрузка, которая не устраивает опытного педагога, а для студента такое трудоустройство, наоборот важно, потому что ему приходиться отдавать львиную долю времени учебе. Приход студентов на подработку в организации образования, конечно, позволит смягчить кадровые проблемы отрасли. Но главное - привнесет в школы энергию молодых специалистов, которые только недавно окунулись в новые технологии образовательного процесса и постоянно общаются, консультируются с преподавателями в высшей школе. Такое взаимодействие позволит построить мостик оперативной трансляции актуальной профессиональной информации из стен вузов в образовательные организации страны".
По мнению ректора Ульяновского государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова Игорь Петрищева появление студентов принесет позитивный опыт и самим школам: "Важно, что этим наша система образования открывает двери для молодых людей, которые лучше понимают современных подростков, находятся с ними на одной "цифровой" волне. Уверен, что и педагогическим вузам придется учитывать новые возможности при реализации своих образовательных программ. Они, эти программы, с одной стороны, должны носить практикоориентированный характер, а с другой - учитывать индивидуальные запросы студента, работающего в конкретной школе".
"Новый закон легализировал уже существующую в разных вариантах практику, которая была жизненно необходима. Еще во время обучения будущие педагоги смогут оценить правильность профессионального выбора. Также очевидно, что допуск к преподаванию студентов позволит развивать наставничество в школах. А это - одна из задач национального проекта "Образование", - отметила ректор Липецкого государственного педагогического университета Нина Федина.