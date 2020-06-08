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08.06.2020 18:40
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Генпрокуратура выявила нарушения прав медработников в Карачаево-Черкесии

Текст: Иван Егоров
Заместитель Генерального прокурора Андрей Кикоть провел проверку соблюдения прав граждан и медицинских работников в условиях распространения коронавирусной инфекции в Карачаево-Черкесской Республике.
Фото: пресс-служба ГП РФ Фото: пресс-служба ГП РФ
Фото: пресс-служба ГП РФ

Проверка была организована по поручению Генпрокурора РФ Игоря Краснова в связи с информацией о массовых заболеваниях COVID-19 и нарушении прав медицинских работников в республике.

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Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Генпрокуратуры, надзорными мероприятиями, которые проводились в течение недели, были охвачены все медицинские учреждения, оказывающие помощь больным COVID-19.

Во время проверки прокуроры опросили более 9,5 тысячи медицинских работников. Выявлено значительное количество нарушений, в числе которых - непредоставление стимулирующих выплат, их неверный расчет, неправомерное удержание налога.

Кроме того, на телефоны горячей линии, организованной управлением Генпрокуратуры в СКФО, поступили более140 обращений, каждое из которых находится на контроле надзорного ведомства.

Для незамедлительного устранения нарушений закона органы прокуратуры внесли более 20 представлений, в том числе в правительство КЧР, региональные управления Роспотребнадзора и Росздравнадзора, Государственную инспекцию труда. Кроме того, опротестованы пять незаконных правовых актов медицинских учреждений.

После вмешательства прокуроров медикам уже начислены, а также возвращены удержанные в качестве налога деньги. В результате 158 работников получили положенные им выплаты.

Как отметили в надзорном ведомстве, принятые прокуратурой меры послужили основанием для корректировки работы региональных органов власти.

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По завершении проверочных мероприятий Андрей Кикоть совместно с главой Карачаево-Черкессии Рашидом Темрезовым провели встречу с представителями 34 лечебных учреждений, оказывающих помощь больным коронавирусной инфекцией. Результатом конструктивного диалога с медиками стал прием обращений, по которым незамедлительно организованы проверки. В случае выявления нарушений закона при наличии оснований будет принят весь необходимый комплекс мер прокурорского реагирования.

Кроме того, итоги проведенной работы были обсуждены на межведомственном совещании "О состоянии законности и результатах проверки соблюдения прав граждан в условиях распространения коронавирусной инфекции в Карачаево-Черкесской Республике".

Заместитель Генпрокурора Андрей Кикоть (слева) и глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов Фото: пресс-служба ГП РФ
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