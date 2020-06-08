"Адмирал Владимирский" вернулся в Кронштадт из кругосветного плавания

Океанографическое исследовательское судно ВМФ РФ "Адмирал Владимирский" вернулось в Кронштадт из кругосветного плавания.

Как сообщает группа информационного обеспечения Военно-морского флота России, экспедиция была посвящена 200-летию открытия русскими моряками Антарктиды и 250-летию со Дня рождения адмирала Ивана Федоровича Крузенштерна. Организаторы - ВМФ и Русское Географическое Общество.

- Моряки ОИС "Адмирал Владимирский" с честью выполнили поставленные задачи, находясь в кругосветной экспедиции с 3 декабря 2019 года по 8 июня 2020 года, - подчеркнул Главком ВМФ адмирал Николай Евменов. - За время экспедиции получены уникальные батиметрические данные, проведены океанографические и гидрометеорологические исследования в морях, омывающих Антарктиду, с целью пополнения базы климатических данных, которая используются как ВМФ, так и научно-исследовательскими организациями России.

Маршрут экспедиции практически полностью совпадал с маршрутом легендарного похода шлюпов "Мирный" и "Восток" и был составлен таким образом, чтобы в день 200-летия открытия Антарктиды, 28 января 2020 года, судно посетило российскую антарктическую станцию "Беллинсгаузен" и провела памятные торжественные мероприятия.