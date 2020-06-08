В Петербурге после смертельной аварии с Ferrari возбуждено дело

Следователи ГУ МВД России по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело по факту дорожной аварии, в которой погибла молодая женщина и два человека получили травмы, сообщает пресс-служба управления. Виновному грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, столкновение автомобилей Volkswagen Polo и Ferrari Portfino произошло накануне днем на пересечении улиц Большая Пушкарская и Введенская.

- Водитель Polo 1955 года рождения при повороте налево не уступил дорогу приближающейся со встречного направления иномарке под управлением мужчины 1977 года рождения, - рассказали в главке.

В результате столкновения водитель Ferrari получил травмы и был доставлен в медучреждение, а водитель Volkswagen скончался на месте. В его машине находилась пассажирка, которая в настоящее время тоже находится в больнице, ее состояние оценивается как тяжелое.