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08.06.2020 13:58
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Гидрометцентр пообещал россиянам затяжную жару

Текст: Ольга Игнатова
Гидрометцентр подтверждает свой ранее сделанный долгосрочный прогноз: лето в России ожидается теплым.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

"Температура повсеместно будет около и выше нормы. Холода нигде не прогнозируем", - уточнил на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Но лето будет неоднородным - с волнами тепла и более прохладного воздуха.

Фото: ТАСС (Санкт-Петербург)
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А вот южным регионам нужно готовиться к затяжной жаре. Уже сейчас в Волгоградской и Астраханской областях до плюс 40 градусов.

Волна тепла пришла и в центр европейской России, и на север. До 12 июня в столичном регионе температура будет больше напоминать воронежскую или курскую. Даже по ночам плюс 18-19, а днем до плюс 30 градусов.

На севере тоже 30-градусная жара. В Архангельской, Вологодской может быть даже до плюс 32 градусов. В Великом Новгороде и Пскове лишь на пару градусов холоднее.

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