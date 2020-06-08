Гидрометцентр пообещал россиянам затяжную жару

"Температура повсеместно будет около и выше нормы. Холода нигде не прогнозируем", - уточнил на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Но лето будет неоднородным - с волнами тепла и более прохладного воздуха.

А вот южным регионам нужно готовиться к затяжной жаре. Уже сейчас в Волгоградской и Астраханской областях до плюс 40 градусов.

Волна тепла пришла и в центр европейской России, и на север. До 12 июня в столичном регионе температура будет больше напоминать воронежскую или курскую. Даже по ночам плюс 18-19, а днем до плюс 30 градусов.

На севере тоже 30-градусная жара. В Архангельской, Вологодской может быть даже до плюс 32 градусов. В Великом Новгороде и Пскове лишь на пару градусов холоднее.