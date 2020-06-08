Пожарный поезд задействовали в тушении горящего камыша под Ростовом

На левом берегу Дона в Ростове-на-Дону произошло возгорание камыша. Из-за сильного ветра и большой территории возгорания пожару присвоена вторая категория сложности.

Как сообщает пресс-служба МЧС региона, сообщение о горении растительности на улицу 1-я Луговая поступило в 10.41. К прибытию пожарных огнем оказалось охвачено около 800 квадратных метров. К ликвидации возгорания привлечены 74 человека и 20 единиц техники, в том числе пожарный поезд МЧС.

"Тушение пожара разбито на два боевых участка. Угрозы населенным пунктам нет", - отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что 28 марта при тушении камыша на левом берегу Дона погиб сотрудник пожарного гарнизона Ростова-на-Дону. Площадь возгорания тогда составила 25 гектаров.