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08.06.2020 14:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пожарный поезд задействовали в тушении горящего камыша под Ростовом

Текст: Николай Грищенко

На левом берегу Дона в Ростове-на-Дону произошло возгорание камыша. Из-за сильного ветра и большой территории возгорания пожару присвоена вторая категория сложности.

Фото: МЧС Беларуси
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Как сообщает пресс-служба МЧС региона, сообщение о горении растительности на улицу 1-я Луговая поступило в 10.41. К прибытию пожарных огнем оказалось охвачено около 800 квадратных метров. К ликвидации возгорания привлечены 74 человека и 20 единиц техники, в том числе пожарный поезд МЧС.

"Тушение пожара разбито на два боевых участка. Угрозы населенным пунктам нет", - отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что 28 марта при тушении камыша на левом берегу Дона погиб сотрудник пожарного гарнизона Ростова-на-Дону. Площадь возгорания тогда составила 25 гектаров.

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