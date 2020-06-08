В Калмыкии возбудили дело после убийства малолетних детей и их матери

Сотрудники правоохранительных органов Калмыкии возбудили уголовное дело по факту убийства женщины с тремя малолетними детьми.

Об этом сообщили в республиканском управлении СК РФ. Дело возбуждено по статье об убийстве двух и более лиц.

В ведомстве отметили, что в одном из домов Элисты было найдено тела 35-летней женщины и ее детей 2009, 2012 и 2020 годов рождения. Также сообщается о множественных ножевых ранениях.

На место происшествия выехали и.о. руководителя следственного управления и сотрудники ведомства. Следователи допрашивают отца семейства, родственников и знакомых.

Ранее сообщалось, что тела были найдены в частном доме. Их обнаружил отец семейства за запертой изнутри дверью.