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08.06.2020 13:48
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заразился коронавирусом

Текст: Екатерина Призова
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Несколько дней назад слегка уши заложило и горло почувствовал. Вроде не с чего. Температура 37.0 Справился за два дня. Симптомов нет, но тест решил сделать. Так и есть. Показал. Заперся в библиотеке и сижу. Очень надеюсь, что никого не снёс. Сам-то справлюсь. Просьба ко всем, отнеситесь серьёзнее. Рост пошёл в регионах. Всех может коснуться. Старайтесь не заболеть, а кого коснулось, выздоравливайте! Это Финик, честно сидит со мной. Переживает.

Публикация от Евгений Ройзман (@evgeniyroizman)

Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман подхватил коронавирусную инфекцию. Об этом он сообщил на своих страницах в соцсетях.

"Несколько дней назад слегка уши заложило, и горло почувствовал. Вроде не с чего. Температура 37.0. Справился за два дня. Симптомов нет, но тест решил сделать. Так и есть. Показал", - написал он.

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По словам Ройзмана, он заперся в библиотеке, никуда не выходит и надеется, что не успел никого заразить.

"Всех может коснуться. Старайтесь не заболеть, а кого коснулось, выздоравливайте!", - написал он.

В комментариях бывшему мэру, а ныне общественному деятелю, желают здоровья, и переживают за кота Финика, который сидит на карантине вместе с хозяином.

Между тем

В Свердловской области за сутки выявлено 249 случаев COVID-19 (с начала пандемии - 7668). "Состояние 85 госпитализированных оценивается как тяжелое, из них 33 подключены к ИВЛ", - передает оперштаб Среднего Урала. За сутки было зарегистрировано еще два смертельных случая (общее число скончавшихся - 43 человека).

Кстати

Рентгенологи больницы № 40 в Екатеринбурга получили два новых мобильных рентгеновских комплекса для работы с пациентами, больными коронавирусом. "Их устройство и дополнительное оснащение позволяют делать в 30 раз больше снимков за один заход в "красную" зону. При этом снижаются трудозатраты персонала как на сам процесс рентгенографии, так и на дезинфекцию оборудования. Все это минимизирует риски заражения COVID-19", -пояснили в департаменте информационной политики региона.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.

Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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