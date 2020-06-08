Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заразился коронавирусом

Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман подхватил коронавирусную инфекцию. Об этом он сообщил на своих страницах в соцсетях.

"Несколько дней назад слегка уши заложило, и горло почувствовал. Вроде не с чего. Температура 37.0. Справился за два дня. Симптомов нет, но тест решил сделать. Так и есть. Показал", - написал он.

По словам Ройзмана, он заперся в библиотеке, никуда не выходит и надеется, что не успел никого заразить.

"Всех может коснуться. Старайтесь не заболеть, а кого коснулось, выздоравливайте!", - написал он.

В комментариях бывшему мэру, а ныне общественному деятелю, желают здоровья, и переживают за кота Финика, который сидит на карантине вместе с хозяином.

Между тем

В Свердловской области за сутки выявлено 249 случаев COVID-19 (с начала пандемии - 7668). "Состояние 85 госпитализированных оценивается как тяжелое, из них 33 подключены к ИВЛ", - передает оперштаб Среднего Урала. За сутки было зарегистрировано еще два смертельных случая (общее число скончавшихся - 43 человека).

Кстати

Рентгенологи больницы № 40 в Екатеринбурга получили два новых мобильных рентгеновских комплекса для работы с пациентами, больными коронавирусом. "Их устройство и дополнительное оснащение позволяют делать в 30 раз больше снимков за один заход в "красную" зону. При этом снижаются трудозатраты персонала как на сам процесс рентгенографии, так и на дезинфекцию оборудования. Все это минимизирует риски заражения COVID-19", -пояснили в департаменте информационной политики региона.

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