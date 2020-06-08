Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заразился коронавирусом

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Несколько дней назад слегка уши заложило и горло почувствовал. Вроде не с чего. Температура 37.0 Справился за два дня. Симптомов нет, но тест решил сделать. Так и есть. Показал. Заперся в библиотеке и сижу. Очень надеюсь, что никого не снёс. Сам-то справлюсь. Просьба ко всем, отнеситесь серьёзнее. Рост пошёл в регионах. Всех может коснуться. Старайтесь не заболеть, а кого коснулось, выздоравливайте! Это Финик, честно сидит со мной. Переживает.
Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман подхватил коронавирусную инфекцию. Об этом он сообщил на своих страницах в соцсетях.
"Несколько дней назад слегка уши заложило, и горло почувствовал. Вроде не с чего. Температура 37.0. Справился за два дня. Симптомов нет, но тест решил сделать. Так и есть. Показал", - написал он.
По словам Ройзмана, он заперся в библиотеке, никуда не выходит и надеется, что не успел никого заразить.
"Всех может коснуться. Старайтесь не заболеть, а кого коснулось, выздоравливайте!", - написал он.
В комментариях бывшему мэру, а ныне общественному деятелю, желают здоровья, и переживают за кота Финика, который сидит на карантине вместе с хозяином.
Между тем
В Свердловской области за сутки выявлено 249 случаев COVID-19 (с начала пандемии - 7668). "Состояние 85 госпитализированных оценивается как тяжелое, из них 33 подключены к ИВЛ", - передает оперштаб Среднего Урала. За сутки было зарегистрировано еще два смертельных случая (общее число скончавшихся - 43 человека).
Рентгенологи больницы № 40 в Екатеринбурга получили два новых мобильных рентгеновских комплекса для работы с пациентами, больными коронавирусом. "Их устройство и дополнительное оснащение позволяют делать в 30 раз больше снимков за один заход в "красную" зону. При этом снижаются трудозатраты персонала как на сам процесс рентгенографии, так и на дезинфекцию оборудования. Все это минимизирует риски заражения COVID-19", -пояснили в департаменте информационной политики региона.
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