На Ямал забросили более 36 тонн груза для военных экологов

Вертолеты Центрального военного округа перевезли более 36 тонн груза для работы экологического взвода на мыс Марре-Сале полуострова Ямал.

"Транспортные Ми-8 и Ми-26 с аэропорта Бованенково перебросили специальное оборудование для работы с металлом, а также вещи для проживания экологического взвода", - рассказали в пресс-службе ЦВО, отметив, что в общей сложности более сделано 30 вылетов доставщиков на мыс, где идет "генеральная уборка".

На Ямале силами военнослужащих планируется убрать 676 тонн мусора на территории 4 га. Над приведением территории в порядок трудятся 31 человек личного состава, задействовано 23 единицы техники.

"Металлолом разрежут, складируют и доставят в места временного хранения", - уточнили в ЦВО.

Для работы в условиях переменчивого арктического климата военных обеспечили как летней одеждой и обувью, так и зимней, утепленной. Всех служащих экологического взвода проинструктировали относительно мер безопасности, в том числе тех, что касаются работы с оборудованием для резки и прессования металла.