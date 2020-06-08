В Свердловской области режим ограничений продлен до 15 июня

Сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим ограничений, но разрешил работать отдельным предприятиям.

Как ранее написал глава на своей странице в Instagram, то, что в области остается высоким количество выявленных случаев коронавируса, связано с тем, что проводится большое количество исследований. "К массовому тестированию своих сотрудников подключились собственники предприятий", - отметил он. По данным на 8 июня, общее количество проведенных исследований составляет 359277.

1 июня ограничительные меры были продлены на неделю. "Пока мы не укладываемся в коэффициенты для того, чтобы приступить к снятию ограничений. Поэтому вариантов у меня не было", - пояснил тогда Куйвашев.

И вот по прошествии времени в регионе стали возможны некоторые послабления.

"Сегодня я принял решение разрешить работу магазинам с отдельным входом площадью до 400 квадратных метров и подписал соответствующий указ. Хочу при этом предостеречь: возобновить работу могут только организации, которые могут обеспечить безопасность как сотрудников, так и покупателей", - заявил губернатор.

Все остальные ограничительные меры в области продлены до 15 июня.

Кстати, за выходные стражи порядка провели более 300 профилактических бесед с екатеринбуржцами на предмет соблюдения масочного режима. В отношении 12 человек, которые категорически отказывались соблюдать меры, составили протоколы об административном правонарушении.

Напомним, в регионе за последние сутки выявлено 249 случаев COVID-19 (с начала пандемии - 7668). "Состояние 85 госпитализированных оценивается как тяжелое, из них 33 подключены к ИВЛ", - передает оперштаб Среднего Урала. За сутки зарегистрировано еще два смертельных случая (общее число скончавшихся из-за инфекции - 43 человека).