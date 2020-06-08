Собянин: Из трех вариантов действий во время выбрали оптимальный

В своем персональном блоге мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как городские власти выбирали, как им действовать во время нашествия коронавируса. По его словам мэра, у них было три варианта. Первый - самый жесткий карантин, с остановкой жизни в городе. Второй - вообще ничего не делать, оставить жителей один на один с вирусом, болезнями и смертью. И третий, средний между ними. Его, как самый оптимальный, и выбрала Москва. Ибо он дал ей возможность: "Сбалансировать ограничительные меры, чтобы сделать развитие пандемии управляемым. Позволить большинству предприятий и организаций работать, но при этом частично ограничить передвижение по городу".
"Задача была - защитить и спасти максимальное количество людей, особенно из групп риска - пожилых и хронически больных граждан", - подчеркнул мэр.
Напомним, с 9 июня в Москве прекращает действовать режим самоизоляции. В городе откроются салоны красоты и ветклиники, снимут ограничения на каршеринг, открыты для посещения кладбища. Через неделю откроются музеи и летние веранды кафе. С 23 июня - фитнес-клубы и рестораны.