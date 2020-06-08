Собянин: Из трех вариантов действий во время выбрали оптимальный

"Задача была - защитить и спасти максимальное количество людей, особенно из групп риска - пожилых и хронически больных граждан", - подчеркнул мэр.

Напомним, с 9 июня в Москве прекращает действовать режим самоизоляции. В городе откроются салоны красоты и ветклиники, снимут ограничения на каршеринг, открыты для посещения кладбища. Через неделю откроются музеи и летние веранды кафе. С 23 июня - фитнес-клубы и рестораны.