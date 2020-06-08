Sony назвала новую дату презентации PlayStation 5

Компания Sony официально объявила новые дату и время проведения презентации PlayStation 5 - игровой консоли следующего поколения.

"Будущее игр на PS5" будет показано в четверг, 11 июня, в 23:00 МСК.

Напомним, изначально приставку должны были представить еще 4 июня, но из-за беспорядков в США мероприятие было отложено.

"Нам было важно отступить в сторону и дать возможность другим голосам быть услышанными в этот важный исторический момент", - написано в официальном заявлении японской корпорации.