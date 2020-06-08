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08.06.2020 16:14
Рубрика: Общество

Статую Будды времен царства Силла раскопали в Южной Корее

Текст: Денис Передельский
Фото: Cultural Heritage Administration Фото: Cultural Heritage Administration
Фото: Cultural Heritage Administration

В Южной Корее археологи обнаружили каменную голову, которая, предположительно, является частью ранее раскопанной древней статуи Будды. Предварительно находка датирована периодом существования могущественного царства Силла.

Как сообщает Archaeology News Network, артефакт был обнаружен при проведении раскопок на месте расположения буддийского храма на горе Нам в городе Кенджу, провинция Кенсан.

Фото: iStock
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Ранее археологи обнаружили там каменную статую без головы. Ее датировали периодом объединенного царства Силла. Это было могущественное государство. В 892 году оно распалось на Три корейских государства, после чего вновь объединилось под именем Коре в 935 году.

Ученые изначально предположили, что безголовая статуя изображала сидящего Будду. Они убрали ее с места раскопок, предварительно задокументировав ее положение, после чего продолжили работы.

В результате была найдена голова, которая, вероятно, являлась частью этой скульптуры. Ученые предполагают, что статуя могла быть обезглавлена во время японской колониальной эпохи.

Артефакт сохранился достаточно хорошо. Рядом с ним была найдена небольшая бронзовая фигурка, а также круглый кристалл. Предположительно, он тоже был частью скульптуры. Ученые считают, что кристалл был установлен в небольшой выемке между бровями Будды. Специалисты планируют восстановить скульптуру.

Это уже не первая находка в городе Кенджу за последнее время. Напомним, чуть ранее южнокорейские археологи при проведении раскопок в погребальном комплексе Хваннам-тон обнаружили пару позолоченных бронзовых туфель, предположительно, относящихся к периоду царства Силла.

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