Указ губернатора Свердловской области от 8 июня 2020 года № 282-УГ "О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ "О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции(2019-nCoV)"

В соответствии со статьей 102 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ "О правовых актах в Свердловской области" постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ "О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" ("Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru), 2020, 18 марта, № 24990) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 25.03.2020 № 141-УГ, от 26.03.2020 № 143-УГ, от 27.03.2020 № 145-УГ, от 30.03.2020 № 151-УГ, от 02.04.2020 № 156-УГ, от 03.04.2020 № 158-УГ, от 05.04.2020 № 159-УГ, от 07.04.2020 № 163-УГ, от 10.04.2020 № 175-УГ, от 12.04.2020 № 176-УГ, от 16.04.2020 № 181-УГ, от 17.04.2020 № 189-УГ, от 20.04.2020 № 190-УГ, от 21.04.2020 № 195-УГ, от 29.04.2020 № 219-УГ, от 30.04.2020 № 222-УГ, от 06.05.2020 № 227-УГ, от 09.05.2020 № 233-УГ, от 13.05.2020 № 234-УГ, от 18.05.2020 № 246-УГ, от 25.05.2020 № 262-УГ и от 01.06.2020 № 274-УГ, изменения, изложив его в следующей редакции:

"О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

В связи с угрозой распространения на территории Свердловской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 41 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьями 6 и 29 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", подпунктами 3-1 и 3-3 статьи 6 Закона Свердловской области от 27 декабря 2004 года No 221-ОЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской области" постановляю:

1. Ввести на территории Свердловской области режим повышенной готовности для органов управления и сил Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Приостановить на территории Свердловской области:

1) проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг;

2) проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий в закрытых помещениях;

3) посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта мероприятий (оказания услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, букмекерских контор, тотализаторов и пунктов приема ставок (за исключением объектов физкультуры и спорта открытого типа);

4) прием и размещение граждан на базах отдыха, в домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), а также в организациях отдыха детей и их оздоровления (за исключением санаториев-профилакториев, имеющих лицензию на право осуществления медицинской деятельности).

3. Ограничить на территории Свердловской области:

1) работу торговых, торгово-развлекательных центров и комплексов, за исключением расположенных в них объектов, реализующих продовольственные товары, аптечных организаций, пунктов приема платежей, а также объектов, осуществляющих торговлю непродовольственными товарами первой необходимости, включенными в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, утвержденный Правительством Российской Федерации;

2) торговлю непродовольственными товарами, за исключением торговли:

в торговых объектах с площадью торгового зала менее 400 квадратных метров, имеющих отдельный наружный (уличный) вход;

непродовольственными товарами первой необходимости, включенными в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, утвержденный Правительством Российской Федерации;

автомобилями и автозапчастями (включая смазочные материалы, шины, покрышки, камеры), товарами для пожаротушения, электрическим оборудованием, кабельной продукцией, электронным, компьютерным оборудованием, программными продуктами, программным обеспечением, средствами связи (включая сотовые телефоны), водопроводным, отопительным, сантехническим оборудованием и арматурой, очками, линзами и их частями, а также семенами, саженцами, цветами, посадочным материалом и садово-огородным инвентарем;

на открытых рынках и ярмарках;

3) работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных организаций общественного питания (за исключением обслуживания на вынос без потребления на месте, доставки заказов, а также организаций, обеспечивающих питание работников организаций, работа которых не приостановлена (ограничена) в соответствии с настоящим указом);

4) розничную продажу алкогольной продукции, в том числе при оказании услуг общественного питания, с 19 часов до 10 часов по местному времени;

5) работу организаций, оказывающих услуги косметологов и визажистов, массажные услуги, услуги общественных бань, услуги фитнес-центров, спа-услуги общеоздоровительные и релаксирующие, услуги соляриев (за исключением парикмахерских услуг, а также организаций, имеющих лицензию на право осуществления медицинской деятельности);

6) работу дошкольных образовательных организаций (за исключением частных дошкольных образовательных организаций и дежурных групп для детей дошкольного возраста, создаваемых в муниципальных дошкольных образовательных организациях), общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, осуществляющих деятельность на территории Свердловской области.

Под организациями в настоящем указе понимаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации отдельные виды деятельности не могут осуществляться без образования юридического лица.

4. Жителям Свердловской области:

1) при нахождении в общественных местах, в том числе в общественном транспорте, использовать индивидуальные средства защиты дыхательных путей (санитарно-гигиенические маски, респираторы), а также соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метров (далее - социальное дистанцирование), за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

2) не допускать одновременного нахождения в салоне легкового автомобиля более 2 человек, за исключением лиц, являющихся членами одной семьи и (или) близкими родственниками.

Жители Свердловской области вправе осуществлять занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе не более 2 человек вместе при условии соблюдения расстояния между занимающимися не менее 5 метров, а также совершать прогулки на улице не более 2 человек вместе при условии соблюдения социального дистанцирования и исключения посещения мест массового пребывания людей, в том числе детских площадок.

5. Государственным органам Свердловской области, органам местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, организациям, осуществляющим деятельность на территории Свердловской области, а также иным лицам, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

6. В целях обеспечения соблюдения гражданами социального дистанцирования собственникам и иным законным владельцам помещений, предназначенных для предоставления бытовых услуг, услуг торговли и общественного питания, не допускать превышения предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в одном помещении, определяемого из расчета не более 1 человека на 4 квадратных метра площади помещения.

7. Обязать граждан, прибывающих в Свердловскую область с территории иностранных государств:

1) обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня прибытия в Свердловскую область (либо соблюдать изоляцию в условиях обсерватора на срок до 14 дней со дня прибытия в Свердловскую область по решению оперативного штаба по предупреждению возникновения и распространения на территории Свердловской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV));

2) сообщать о своем прибытии в Свердловскую область, месте, датах пребывания и контактную информацию (в том числе для принятия решения о направлении на обсервацию) на горячую линию Свердловской области по номеру телефона 112 и номеру телефона (343) 312-08-81;

3) при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций;

4) соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции и медицинского наблюдения в домашних условиях или в условиях обсерватора.

8. Обязать жителей Свердловской области, у которых подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и в отношении которых приняты постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции и медицинского наблюдения в домашних условиях, использовать технические устройства (программное обеспечение) электронного мониторинга местоположения гражданина в определенной геолокации.

9. Обязать жителей Свердловской области, совместно проживающих в период обеспечения самоизоляции с лицами, указанными в пункте 7 настоящего указа, а также с лицами, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на срок, указанный в подпункте 1 пункта 7 настоящего указа, либо на срок, указанный в постановлениях санитарных врачей.

10. Жителям Свердловской области в возрасте старше 65 лет, а также жителям Свердловской области, имеющим хронические заболевания (в первую очередь, сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания, диабет), обеспечить по 15 июня 2020 года самоизоляцию на дому, за исключением руководителей и сотрудников государственных органов Свердловской области, на территории Свердловской области, организаций, осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, а также граждан, определенных решением оперативного штаба по предупреждению возникновения и распространения на территории Свердловской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

11. Областным исполнительным органам государственной власти Свердловской области обеспечить информирование организаций, осуществляющих деятельность в курируемой отрасли, о дополнительных санитарно-эпидемиологических требованиях и рекомендациях Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области, направленных на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

12. Обязать работодателей, осуществляющих деятельность на территории Свердловской области:

1) обеспечить соблюдение в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на прилегающих территориях, иных рабочих местах, с использованием которых осуществляется соответствующая деятельность, санитарно-эпидемиологических требований по защите от распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в соответствии с законодательством в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе в части соблюдения социального дистанцирования, обеспечения работников индивидуальными средствами защиты дыхательных путей и дезинфицирующими средствами, кожными антисептиками;

2) обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела;

3) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому;

4) при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

5) не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа лиц, указанных в пункте 7 настоящего указа, а также работников, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции;

6) обеспечить сохранение дистанционного режима работы, если это не препятствует функционированию организации, или введение по возможности посменной работы с нахождением на дистанционной работе работников из групп риска;

7) обеспечить использование работниками индивидуальных средств защиты дыхательных путей.

13. Установить, что продажа проездных билетов на межмуниципальные маршруты регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Свердловской области, включенные в перечень, определенный правовым актом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, осуществляется при предъявлении пассажиром паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.

14. Министерству общественной безопасности Свердловской области обеспечить работу горячей линии Свердловской области по номеру телефона 112 и номеру телефона (343) 312-08-81 по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), на базе государственного казенного учреждения Свердловской области "Территориальный центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской области".

15. Министерству здравоохранения Свердловской области:

1) принять меры по обеспечению аппаратами искусственной вентиляции легких медицинских организаций, расположенных на территории Свердловской области (далее - медицинские организации), в соответствии с потребностью. При необходимости принять меры для приобретения аппаратов искусственной вентиляции легких за счет средств резервного фонда Правительства Свердловской области;

2) обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, указанных в пунктах 7 и 10 настоящего указа;

3) организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), и пациентам старше 60 лет, для чего обеспечить усиление выездной амбулаторной службы сотрудниками отделений профилактики, городской фтизиатрической службы и клиническими ординаторами федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Уральский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации;

4) обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбор биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV);

5) совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области обеспечить изоляцию и медицинское наблюдение граждан, указанных в пункте 7 настоящего указа, в домашних условиях или в условиях обсерватора на срок до 14 дней со дня прибытия в Свердловскую область исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Свердловской области;

6) совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области обеспечить изоляцию граждан, у которых по результатам лабораторных исследований подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с медицинскими показаниями;

7) обеспечить предоставление жителям Свердловской области, у которых подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и в отношении которых приняты постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции и медицинского наблюдения в домашних условиях, технических устройств (программного обеспечения) электронного мониторинга местоположения гражданина в определенной геолокации в том числе в целях обеспечения возможности оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий, а также консультационную поддержку по вопросам эксплуатации технических устройств (программного обеспечения) электронного мониторинга местоположения гражданина в определенной геолокации;

8) организовать по назначению медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Свердловской области бесплатное предоставление гражданам, у которых подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), гражданам с подозрением на наличие новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), а также гражданам, привлеченным к реализации мероприятий по предупреждению распространения на территории Свердловской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), лекарственных препаратов в соответствии со схемами лечения, утвержденными Министерством здравоохранения Свердловской области.

16. Министерству образования и молодежной политики Свердловской области:

1) организовать в общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования, профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, реализацию образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в соответствии с графиками учебного процесса и индивидуальными учебными планами обучающихся;

2) обеспечить в дошкольных образовательных организациях, осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, предварительное измерение температуры тела посетителей (в том числе детей) с отстранением от посещения этих организаций лиц с повышенной температурой тела, а также лиц, имеющих признаки острой респираторной вирусной инфекции.

17. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области обеспечить проведение противоэпидемических мероприятий в местах общего пользования жилого фонда.

18. Министерству промышленности и науки Свердловской области обеспечить взаимодействие производителей средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, с исполнительными органами государственной власти Свердловской области.

19. Министерству природных ресурсов и экологии Свердловской области обеспечить осуществление работниками организаций, выполняющих сезонные работы по охране, защите и воспроизводству лесов, своих функций.

20. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области организовать мониторинг перемещения граждан по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Свердловской области, перечень которых определяется правовым актом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области.

21. Органам местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области:

1) обеспечить проведение противоэпидемических мероприятий в объеме, предусмотренном настоящим указом;

2) при изменении санитарно-эпидемиологической обстановки обращаться к Губернатору Свердловской области с ходатайством об изменении комплекса ограничительных мер, предусмотренных настоящим указом.

22. Заместителю Губернатора Свердловской области П.В. Крекову обеспечить работу координационной комиссии по профилактике социально значимых заболеваний и санитарно-эпидемиологическому благополучию в Свердловской области в круглосуточном режиме.

23. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Настоящий указ опубликовать на "Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru).

Губернатор Свердловской области Е.В.Куйвашев







