TikTok почти догнал по популярности YouTube у подростков

Проанализировав данные почти 60 тысяч семей из США, Великобритании и Испании, аналитики из Qustodio пришли к выводу, что по времени, которые дети ежегодно тратят на мобильные приложения, китайская социальная сеть всего лишь немного уступает YouTube. Об этом сообщает портал TechCrunch.

Авторы исследования отмечают, что по состоянию на февраль 2020 года в вышеперечисленных трех странах TikTok использовали 16,5%, 17,7% и 37,7% подростков от 4 до 14 лет. По данному показателю сервис всего немного уступает Instagram. При этом за год время, которое подростки тратят на китайскую соцсеть, выросло на 116%, 97% и 150% соответственно.

Аналитики сообщают, что время, затраченное на TikTok, увеличивалось пропорционально распространению пандемии коронавируса. Например, в США в среднем TikTok используют 95 минут в день, а YouTube - 97 минут. Исследователи уверены, что социальная сеть продолжит расти и раньше: "Люди не вернутся к прежним показателям потребления контента на своих гаджетах. Этому способствуют 25 миллиардов устройств, подключенных к Сети по всему миру".