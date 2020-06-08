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08.06.2020 22:26
Рубрика: Digital

TikTok почти догнал по популярности YouTube у подростков

Текст: Иван Черноусов

Проанализировав данные почти 60 тысяч семей из США, Великобритании и Испании, аналитики из Qustodio пришли к выводу, что по времени, которые дети ежегодно тратят на мобильные приложения, китайская социальная сеть всего лишь немного уступает YouTube. Об этом сообщает портал TechCrunch.

Фото: ВКонтакте
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Авторы исследования отмечают, что по состоянию на февраль 2020 года в вышеперечисленных трех странах TikTok использовали 16,5%, 17,7% и 37,7% подростков от 4 до 14 лет. По данному показателю сервис всего немного уступает Instagram. При этом за год время, которое подростки тратят на китайскую соцсеть, выросло на 116%, 97% и 150% соответственно.

Аналитики сообщают, что время, затраченное на TikTok, увеличивалось пропорционально распространению пандемии коронавируса. Например, в США в среднем TikTok используют 95 минут в день, а YouTube - 97 минут. Исследователи уверены, что социальная сеть продолжит расти и раньше: "Люди не вернутся к прежним показателям потребления контента на своих гаджетах. Этому способствуют 25 миллиардов устройств, подключенных к Сети по всему миру".

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