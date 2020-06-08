Тушение лесных пожаров в Турции вертолетами Беларуси показали на видео

Вертолеты белорусского МЧС принимают активное участие в тушении лесных пожаров в Турции.

"Два борта Ми-8 с площадок Мармарис и Чанаккале уже совершили 31 полет, осуществили 108 сбросов воды. Их общий налет составляет более 50 часов", - говорится в официальном сообщении МЧС Беларуси.

В ведомстве отмечают, что вертолеты останутся в Турции до окончания пожароопасного периода - до октября.

Отметим, что в прошлом году авиаторы из Беларуси уже помогали турецким спасателям бороться с ландшафтными пожарами. Вертолеты Ми-8 совершили сложный международный перелет по маршруту аэродром Липки - Гомель - Кишинев - аэропорт Чорлу в Турции.

С мая по октябрь 2019 года ими выполнено более 200 вылетов с общим налетом более 350 часов, к местам пожаров доставлено 160 спасателей.