В Японии отказались от идеи тотального тестирования граждан на COVID-19

Япония не станет делать тотальные ПЦР-тесты на коронавирус, потому что взять анализы у всех жителей, а это более 126 миллионов человек, будет затруднительно. Вместо этого усилия по выявлению заболевания направят на наиболее уязвимые группы населения и тех, кто подвергается наибольшему риску. Об этом заявил министр по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимура, который также курирует борьбу с COVID-19.

По словам министра, даже тотальная проверка не принесет особой пользы, поскольку любой человек с отрицательным результатом теста может в любой момент заболеть. А проверить всех сразу, чтобы изолировать больных, "было бы идеальным вариантом, но это невозможно", отметил Нисимура.

Поэтому основное внимание при проведении тестов будет направлено на пожилых и людей с хроническими заболеваниями, которые тяжелее переносят последствия заражения коронавирусом, а также на тех, кто входит в группы риска, в первую очередь это врачи и обслуживающий персонал медицинских учреждений.

На пике тестирования в Японии проводилось более 27 тысяч обследований ежедневно. Сейчас в связи со снижением распространения заболевания делается около десяти тысяч тестов в день.

В Японии в настоящее время насчитывается порядка 17,2 тысячи заболевших, около 900 человек скончались.